-Sarkozy ve Merkel'den Papandreu'ya baskı CANNES (A.A) - 02.11.2011 - Fransa ve Almanya, AB ve IMF'nin kurtarma planını referanduma götürme kararı alan Yunanistan hükümetine Avro Bölgesi'nde kalıp kalmama konusundaki kararını bir an önce vermesi için baskı yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'yu, bugün yapılacak G-20 toplantısı öncesinde acil olarak görüşmek için Fransa'nın Cannes kentine çağırdı. Fransız ve Alman yetkililer, Yunanistan'ı borç kriziyle ilgili alınan önlemleri acil olarak uygulamaya geçmesi konusunda zorlayacaklarını söyledi. Merkel ve Sarkozy ile akşam yemeğinde bir araya gelmek için Cannes'a gelen Papandreu, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Papandreu'nun, yemek sırasında AB'yi referandum konusunda bilgilendirmediği için Sarkozy ve Merkel'in eleştirilerine maruz kalması bekleniyor. Sarkozy ve Merkel, Papandreu ile görüşmeden önce AB kurumlarının başkanları ve IMF yetkilileri ile toplantı yaparak, Yunanistan'ın kararının yol açacağı zararın nasıl en aza indirileceği konusunu görüştü. AB ve IMF kaynakları, Yunanistan'ın acil ihtiyaç duyduğu ve bu ay alması gereken 8 milyar avroluk yardım dilimini halk oylaması sonrasına kadar almasının mümkün olmadığını belirtti. Buna gerekçe olarak, AB ve IMF'nin Yunan hükümetinin kemer sıkma önlemlerine bağlı kalıp kalmayacağından emin olmak istemesi gösterildi. AB yetkilileri, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun bu mesajı Papandreu'ya Cannes'a gitmeden önce ilettiğini açıkladı. Sarkozy, Merkel ve Papandreu arasındaki toplantıdan saatler önce, Fransa Başbakanı Francois Fillon Fransız Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ''Avrupa haftalarca referandum sonucu için bekletilemez'' dedi. Fillon, ''Yunanlar, acilen ve belirsizliği ortadan kaldıracak şekilde, avro bölgesinde kalıp kalmayacaklarını söylemeliler'' diye konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Cannes'a gitmeden önce Fillon ile benzer cümleler kurdu. Merkel, ''Yunanistan için geçen hafta bir plan üzerinde anlaştık. Bu planı uygulamaya koymak istiyoruz ama bunun için bazı şeylerin netliğe kavuşmasına ihtiyacımız var. Bu geceki toplantı tam da bunun için yapılacak'' dedi.