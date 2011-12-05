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Ekonomi

Sarkozy ve Merkel anlaştı PARİS (A.A)

05 Aralık 2011 19:07

-Sarkozy ve Merkel anlaştı PARİS (A.A) - 05.12.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angele Merkel, Avro bölgesi borç krizini görüşmek üzere Paris'te bugün bir araya geldi. Öğle çalışma yemeği şeklinde gerçekleşecek olan toplantıdan sonra Merkel ile basın toplantısı düzenleyen Sarkozy, Paris ve Berlin'in, avro bölgesinde, açıkları, gayri safi milli hasılanın yüzde 3'ünü geçen ülkelere otomatik yaptırım uygulanmasını istediklerini söyledi. Bugünkü toplantıda kesinlik kazanan Paris ve Berlin'in önerisi, perşembe günü başlayacak AB zirvesinde diğer liderlerin görüşüne sunulacak.

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