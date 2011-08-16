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Ekonomi

Sarkozy ve Merke'in çözümü: Ortak yönetim ve finansal işlemlere yeni vergi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Euro Bölgesi için ortak bir yönetim ve finansal işlemlere vergi önerisi getirdi.

16 Ağustos 2011 03:00

T24- Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Euro Bölgesi için ortak bir yönetim ve finansal işlemlere vergi önerisi getirdi. Piyasalar tarafından merakla beklenen görüşme sonrasında yapılan açıklama göre yeni eurobonda gerek yok, ayrıca istikrar fonu olarak bilinen Euro Bölgesi kurtarma fonu da genişlemeyecek.
 

Piyasalar tarafından merakla beklenen Angela Merkel ve Nicolas Sarkozy toplantısından gelecek aydan itibaren Avrupa Birliği sınırlarında yapılacak finansal işlemlerden yeni vergiler alınması kararı çıktı.


Sarkozy, "Alman ve Fransız maliye bakanları, gelecek ay Avrupa Birliği masasına finansal işlemlerden yeni vergiler alınması konusunda ortak önerilerini sunacak" dedi.


Fransa ve Almanya'nın liderleri, 17 üyeli euro bölgesi ülkelerini kıtadaki borç sorunun daha da kötü duruma gelmesini engellemek adına dengeli bütçeler kullanmaya ve bölgedeki daha kollektif hareket etmeye çağırdı.


Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, kendisinin ve Almanya Başbakanı Merkel'in, bütün euro bölgesi ülkelerinin hükümetlerinin liderlerinden oluşan "gerçek bir Avrupa ekonomi yönetimi" oluşturmaya davet ettiklerini belirtti.


Yeni yönetimin iki yılda bir, Avrupa Birliği Başkanı Herman Van Rompuy'un başkanlığında bir araya gelmesi planlanıyor.

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