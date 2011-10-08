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Ekonomi

Sarkozy ve Lagarde biraraya geldi PARİS (A.A)

08 Ekim 2011 17:51

-Sarkozy ve Lagarde biraraya geldi PARİS (A.A) - 08.10.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde Fransa'nın Cannes kentinde yapılacak G-20 zirvesine hazırlık ve Avro Bölgesi'ndeki durum konularını ele almak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile biraraya geldi. Bölgedeki AFP muhabiri, Lagarde'ın Elysee Sarayı'nda Sarkozy ile yaptığı yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra açıklama yapmadan ayrıldığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Avro Bölgesi'ndeki sorunları ele almak üzere yarın Berlin'de biraraya gelecek.

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