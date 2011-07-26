Sarkozy ve Hristofyas'tan Türkiye'ye ortak tavır: Kınama

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas Paris'te biraraya geldi. Paris'te biraraya gelen iki ülkenin lideri, Başbakan Erdoğan'ın Rum Kesimi'nin AB dönem başkanlığıyla ilgili açıklamalarını kınama noktasında ortak tavır aldı.



Hristofyas, Sarkozy ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Rum tarafının AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenmesi halinde AB ile ilişkilerin dondurulacağına ilişkin sözlerinin "anlaşılmaz" olduğunu, "bu sözlerin kınanması konusunda Fransa ile ortak tutuma sahip olduklarını" ifade etti.



Rum yönetimi lideri, "Türkiye'nin bu tutumu kabul edilemez, bu AB için bir provokasyondur, buna göz yumulamaz" dedi.



Sarkozy ve Hristofyas, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeleri de ele aldı.



Hristofyas, Kıbrıs sorunu konusundaki açık tutumundan dolayı Sarkozy'ye teşekkür ederek bu tutumun kendileri için esas olduğunu belirtti.



Dimitris Hristofyas ayrıca, 11 Temmuz'da, deniz üssünün hemen yanındaki Vasiliko bölgesinde bulunan Rum Elektrik İdaresi'ne (AİK) ait Vasiliko elektrik santralindeki patlamadan sonra elektrik üretiminin sağlanmasına yardım amacıyla Fransa'nın Rum Kesimi'ne uzmanlar göndereceğini söyledi.



Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada da, "Fransa Ulusal Elektrik İdaresi'nden (EDF) uzmanların mümkün olan en kısa sürede üretimin iyileştirilmesine yardım için bir an önce bölgeye gönderileceği'' kaydedildi.





