Sarkozy ve Carla'nın ilk gece diyalogları

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile eşi Carla Bruni’nin çöpçatanlığını yapan arkadaşları ikilinin ilk tanışmasını anlattı: Sarkozy, gece boyu Carla’yı tavlamaya çalıştı. Birbirlerini tahrik eden iki vahşi canavar gibiydiler. Herkesin içinde Carla’yı öpmek istedi.



Dünyanın en ünlü çiftlerinden Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve First Lady Carla Bruni Sarkozy ile ilgili bugüne kadar çok şey yazıldı. Gazeteleri düzenli takip edenler nerede tanıştıklarını, balayına nereye gittiklerini, evliliklerinin gidişatını yani çiftle ilgili her şeyi biliyor.



Çiftin ortak arkadaşları 13 Kasım 2007’de Fransız reklamcı Jacques Seguela’nın evinde verdiği bir akşam yemeğinde tanıştığı biliniyor. Ancak bilinmeyen birşey vardı ki, o da gecede masada neler konuşulduğu ve kimin kimi tavladığıydı.



Mıknatıs gibi Carla'ya yapıştı



Nihayet bu sorular da yanıtlandı. Seguela’nın önceki gün piyasaya çıkan otobiyografisine göre eski karısı Cecilia’dan boşanalı 1 ay olan Cumhurbaşkanı geceye işleri nedeniyle geç saatte katıldı. Vatan gazetesinin derlemesine göre, kravatsız olan Sarkozy, hemen bir mıknatıs gibi Carla Bruni’ye yapıştı. Seguela, ikiliyi “Birbirlerini tahrik etmeye çalışan iki vahşi canavara” benzetti. Sarkozy'nin Carla Bruni'ye, "beraber olursak Marİlyn Monroe ve JFT'den bile daha iyi bir çift oluruz" dediği ortaya çıktı.



İlk gece diyalogları



Carla: (Siz yerine sen ile hitap ederek) Kadınları baştan çıkarma ününü çok duydum.



Sarkozy: Benim ünüm de en az seninki kadar kötü. Daha seninle tanışmadan önce senin hakkında her şeyi biliyordum. Seni tamamen anlıyorum. İnsanlarla sevişiyorsun çünkü kimse seninle sevişmiyor. Senin hakkında her şeyi biliyorum. Çünkü ben de aynı senin gibiyim. Bir sonraki konserinde en önde oturacağım. Konserde nişanlandığımızı açıklayacağız. Göreceksin, Marilyn ve Kennedy'den bile daha iyi bir çift olacağız.



Carla: Nişanlanmak mı! Asla! Bundan sonra sadece bana çocuk verecek bir erkekle birlikte olurum.



Sarkozy: Ben 5 tane yetiştirdim. 6'ncısı neden olmasın?



(Carla'nın kulağına eğilip fısıldayarak)



Sarkozy: İddiaya girerim ki şu anda herkesin önünde beni dudaklarımdan öpecek cesarete sahip değilsin. Gel Noel'i Mısır'da beraber geçirelim.



Carla: Olmaz.



Sarkozy: Benimle beraber olmak çok kolay değildir. Her zaman paparazzi arkamızda olacak.



Carla: Paparazziler söz konusu olduğunda sen bir amatörsün. Benim Mick Jagger'la ilişkim 8 yıl gizli kaldı. Birçok ülkenin başkentinde dolaştık ama hiç fotoğrafımız çekilmedi.



Sarkozy: 8 yıl boyunca o çirkin bacaklı adamla nasıl beraber oldun!



Bu diyaloğun ardından çift Cumhurbaşkanlığı makam otomobiliyle evden ayrıldı. Carla araç kendisini eve bıraktığında telefon numarasını Sarkozy'ye verdi. Ardından Seguela'yı aradı ve ona ilk gecenin değenlendirmesini yaptı:



"Nasıl bir etkileycilik, nasıl bir zeka, nasıl bir dikkat, enerji ve baştan çıkarıcılıktır bu! Yine de onu biraz görgüsüz buldum! 10 dakika önce telefonumu verdim ve hala beni aramadı!"