Sarkozy ve Carla Bruni Türkiye'ye tatile gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı süresince Türkiye’yi sadece bir kere ziyaret eden; onda da beş saat kalan Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni’yle Türkiye’ye tatile geleceği öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre, çift mayıs ayının sonunda Fransa’nın ünlü televizyon yıldızlarından Lübnan asıllı Peri Cochin’in dört yıl önce Bodrum’da satın aldığı 42 metre uzunluğundaki yelkenliyle Bitez’den mavi tura çıkacak.

Öte yandan Fransa eski cumhurbaşkanı sıfatıyla Anayasa Mahkemesi üyesi olan Sarkozy’nin avukatlık mesleğine geri dönüp dönemeyeceğinin tartışıyor.

Anayasa hukukçusu Guy Carcassonne’a göre Anayasa Mahkemesi’nde görülen bir davayla Sarkozy’nin avukat olarak çalıştığı bir dosya çakışmadığı sürece eski cumhurbaşkanı görevine devam edebilecek.