T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sarkozy ve Carla Bruni Türkiye'ye tatile gelecek mi?

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı dört yıl önce Bodrum’da satın aldığı 42 metre uzunluğundaki yelkenliyle Bitez’den mavi tura çıkacak

12 Mayıs 2012 13:34

Cumhurbaşkanlığı süresince Türkiye’yi sadece bir kere ziyaret eden; onda da beş saat kalan Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni’yle Türkiye’ye tatile geleceği öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre, çift mayıs ayının sonunda Fransa’nın ünlü televizyon yıldızlarından Lübnan asıllı Peri Cochin’in dört yıl önce Bodrum’da satın aldığı 42 metre uzunluğundaki yelkenliyle Bitez’den mavi tura çıkacak.

Öte yandan Fransa eski cumhurbaşkanı sıfatıyla Anayasa Mahkemesi üyesi olan Sarkozy’nin avukatlık mesleğine geri dönüp dönemeyeceğinin tartışıyor.

Anayasa hukukçusu Guy Carcassonne’a göre Anayasa Mahkemesi’nde görülen bir davayla Sarkozy’nin avukat olarak çalıştığı bir dosya çakışmadığı sürece eski cumhurbaşkanı görevine devam edebilecek.

ETİKETLER

nicolas sarkozycarla brunitürkiyefransatatilbiteztekne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24