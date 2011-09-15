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Dünya

Sarkozy ve Cameron Tahrir Meydanı'nda konuştu BİNGAZİ (A.A)

15 Eylül 2011 22:46

-Sarkozy ve Cameron Tahrir Meydanı'nda konuştu  BİNGAZİ (A.A) - 15.09.2011 - Libya'yı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İngiltere Başbakanı David Cameron, Bingazi'deki Tahrir Meydanı'nda toplananlara hitap etti. ''Birleşik bir Libya'da olduğumuza inanıyoruz, parçalanmış değil'' diyen Sarkozy, ''Bingazili gençler, Libyalı gençler, Arap gençleri, Fransa size dostluğunu ve desteğiniz sunuyor. Barış istediniz, özgürlük istediniz, ekonomik kalkınma istediniz, Fransa, İnglitere ve Avrupa Libya halkının yanında olacaktır'' diye konuştu. ''Özgür bir Bingazi'de, özgür bir Libya'da bulunmak harika'' diyen David Cameron da, ''İngiltere ve Fransa, Libya'nın yanında olacaktır. İngiliz halkı cesaretinizden dolayı sizi kutluyor'' şeklinde hitap etti.  Muammer Kaddafi rejiminin düşmesinden bu yana Libya'ya giden ilk batılı yöneticiler olan iki lider, Fransız ve İngiliz bayrakları sallayan yüzlerce Libyalının ortasında kaldı ve zafer işareti yaptı. Bu arada, Ulusal Geçiş Konseyi de (UGK) El Cezire televizyon kanalının UGK savaşçılarının Kaddafi'nin memleketi Sirte'ye girdikleri yönündeki haberini doğruladı. UGK'nın Misrata kentindeki askeri kurulundan yapılan açıklamada, ''Misrata devrimcileri, Sirte'deki El Garbiyat Köprüsü'ne vardılar'' denildi.

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