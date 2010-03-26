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Dünya

Sarkozy ve Bruni haberleri istifa getirdi

Fransa Cumhurbaşkanı ve eşinin birbirini aldattığı iddiasını internet bloğunu kaynak gösterip haber yapan iki gazeteci istifa etti.

26 Mart 2010 02:00

T24 - Fransa'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni'nin birbirini aldattığı yönündeki iddiayı bir internet bloğunu kaynak göstererek haber sitesine koyan iki gazeteci istifa etti.

"Le Post" adlı internet sitesi, Journal du Dimanche gazetesinin internet sitesinde çalışan ve söz konusu dedikoduyu haber sitesine koyan iki gazetecinin istifa ettiğini duyurdu.

İnternet sitesinin müdürü, hafta içinde Sarkozy'y mektup göndererek özür dilemişti.

Söz konusu internet sitesinin bir bloğu kaynak vererek verdiği haberi, kısa zamanda bütün dünya basını kullanmıştı.

İnternet sitesi, alıntı yapılan bloğun sahibinin gazeteci değil, ancak haberleriyle siteye katkı yapan biri olduğunu belirtmiş, ancak kaynağının ismini açıklamamıştı.

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