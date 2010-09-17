-SARKOZY VE BARROSO ARASINDA TARTIŞMA İDDİASI BRÜKSEL (A.A) - 17.09.2010 - Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso arasında, Paris'in Romanlar konusunda izlediği politika yüzünden şiddetli bir tartışma yaşandığı bildirildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'nın Romanları sınır dışı etmesinden dolayı zirvenin gergin geçtiğini, görüşmelerin devam ettiği öğle yemeği sırasında Sarkozy ile Barroso arasında çok şiddetli bir tartışma yaşandığını belirtti. Luksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Sarkozy ile Barroso'nun birbirlerine karşı ''erkekçe'' sözler sarfettiklerini söyledi. Bir Avrupalı diplomat da, iki adamın ses tonunun iyice yükseldiğini ve koridorun öbür ucundan duyulduğunu kaydetti. Sarkozy ise, Barroso ile kendisi arasında fırtınalı bir görüşme geçtiğini yalanladı. Zirveye yakın kaynaklar, Sarkozy-Barroso atışmasının yanı sıra, Fransız-Alman ilişkilerinde de bir falso yaşandığını açıkladılar. Kaynaklar, Alman Başbakanı Angela Merkel'in, Sarkozy'nin, ''Merkel'in kendisine yakında Almanya'nın da topraklarında bulunan Roman kamplarını kapatacağı'' yönündeki iddialarını yalanladığını ifade etti. Fransız hükümeti, Romanları toplu şekilde sınır dışı ettiği için yurt içinde ve dışında sert eleştirilere hedef oluyor. AB yöneticileri tarafından sert bir şekilde kınanan Fransa, Romanları sınır dışı etme politikasından vazgeçmeyeceğini açıklıyor. Fransa, ocak ayı başından bu yana 8 binden fazla Romanı, Romanya ve Bulgaristan'a gönderdi. Temmuz sonundan itibaren gönderilenlerin sayısının ise bini geçtiği belirtiliyor.