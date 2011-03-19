-SARKOZY: UÇAKLAR SALDIRILARI ÖNLÜYOR PARİS (A.A) - 19.03.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya üzerinde uçuş yapan savaş uçaklarının, Kaddafi'ye bağlı birliklerin saldırısını önlemekte olduğunu söyledi. Sarkozy, Paris'te yaptığı açıklamada, uçakların, Libya ordusuna bağlı zırhlı araçlara müdahale etmeye hazır olduğunu ifade etti. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, "BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararı hor gördüğünü ve dinlemediğini" kaydeden Sarkozy, "Cani deliyi durdurmak için Arap halklarını desteklemek bizim görevimizdir" dedi.