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Dünya

SARKOZY, UATTARA İLE GÖRÜŞTÜ PARİS/NEW YORK (A.A)

05 Nisan 2011 02:50

-SARKOZY, UATTARA İLE GÖRÜŞTÜ PARİS/NEW YORK (A.A) - 04.04.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Fildişi Kıyısı'nın uluslararası toplum tarafından tanınan Devlet Başkanı Alassane Uattara ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da Fransız ve BM birliklerinin helikopterlerinin ateş açmasının, seçimleri kaybeden Laurent Gbagbo'ya saldırmayı değil ''sivilleri korumayı hedeflediğini'' belirtti. Ban, yazılı açıklamasında, Abidjan'daki sivilleri tehdit eden ağır silahların kullanılmasını engellemeye yönelik bir askeri operasyon emri verdiğini de ifade etti ve BM'nin Fildişi Kıyısı Misyonunun bu çatışmada bir taraf olmadığının altını çizdi. Fransa Genelkurmay Başkanlığı da Fransız helikopterlerinin ''sivil halka karşı kullanılan ağır silah ve zırhlı araçları hedef aldığını kaydetti.

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