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Dünya

SARKOZY, TÜRKİYE'YE GELECEK PARİS (A.A)

23 Eylül 2010 20:12

-SARKOZY, TÜRKİYE'YE GELECEK PARİS (A.A)- 23.09.2010 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yılbaşından önce Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini söyledi. Sarkozy, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Fransa'daki Müslüman dernekleri temsilcileriyle öğle çalışma yemeğinde biraraya geldi. Çalışma yemeğine Fransa İslam Konseyi Başkan Yardımcısı ve Fransa'daki Müslüman Dernekleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Haydar Demiryürek de katıldı. Demiryürek'ten alınan bilgiye göre, Sarkozy konuşmasında, Türkiye'nin önemine değindikten sonra, daha önce ilan ettiği gibi yılbaşından önce Türkiye'yi ziyaret etme konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Sarkozy, burada yaptığı konuşmada da Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan tavrını yineledi.  Toplantıda, dernek başkanları, Fransa'da Müslümanları ve İslam dinini rencide eden tartışmalardan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında Paris'e yaptığı ziyaret sırasında Sarkozy'yi Türkiye'ye davet etmişti.

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