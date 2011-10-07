Sarkozy: Türkiye'nin Ermeni iddialarını kabul etmesini umuyorum

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ermenistan ziyaretinin ikinci gününde, Türkiye'nin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını, kendisinin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edeceğini ümit ettiğini söyledi. Ermeni iddialarını kabul etmeyenlere ceza vermeyi amaçlayan yasa taslağı hazırlayabileceklerini söyleyen Sarkozy, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda "Türkiye'yi AB'de görmüyoruz" dedi.







Temasları kapsamında Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile yaptığı ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sarkozy, "1915'den 2011'e kadar geçen sürenin Türkiye'nin olayların soykırım olduğunu kavraması için yeterli bir süre olduğunu" söyledi.



Cumhurbaşkanlığı dönemi Mayıs 2012'de sona erecek olan Sarkozy, Türkiye'nin bu süre zarfında bu doğrultuda bir adım atacağını ümit ettiğini belirtti.



Fransa'nın bu davada her zaman Ermenistan'ın yanında olacağını ifade eden Sarkozy, buna karşın Fransa'nın Türkiye'ye ültimatom veremeyeceğini, çünkü böyle bir adımın komşulara yardımcı olamayacağını söyledi.



Sarkozy, “Düşünmek için zaman sonsuz değil, çok zaman geçti ve Türkiye hükümetinin atacağı adımlara cevabımız gecikmeyecektir” diye konuştu.









'Türkiye'yi AB'de görmüyoruz'



Sarkozy, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili düşüncelerinde ise bir değişiklik olmadığını söyleyerek, “Fransa, bu ülkeyi AB'de görmüyor” dedi.



Sarkozy, “Küçük Asya'da (Anadolu) yer aldığı için Türkiye, dünyada önemli bir role sahiptir ve Batı ile Doğu arasında bir köprüdür. Ancak bu rol AB'nin dışındadır. Fransa, bu ülkeyi AB'de görmüyor” diye konuştu.



Türkiye'nin “başarılı” olduğunu de belirten Sarkozy, “ancak buna rağmen Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki düşüncelerinin değişmediğini ve değişmesi için bir neden olmadığını” söyledi.



Sarkozy, Ermenistan ziyaretinin ilk gününde "Soykırım anıtı ve müzesini" ziyaret etmişti. Sarkisyan tarafından devlet töreni ile karşılanan Fransa Cumhurbaşkanı, anıta çelenk koymuş, "soykırım ormanına" çam ağacı dikmişti.



Fransız basını, cumhurbaşkanı olarak ilk kez Ermenistan'a giden Sarkozy'nin Erivan ziyaretini "yaklaşan seçimlere yatırım" olarak yorumluyor.









Aznavour'dan ılımlı mesaj



Sarkozy ile birlikte Erivan’a giden Ermeni asıllı ünlü Fransız şarkıcı ve Ermenistan’ın İsviçre Büyükelçisi Charles Aznavour, Nouvelles d`Armenie dergisine verdiği röportajda, "soykırım" sözcüğü üzerinde durmanın gereksiz olduğunu söyledi.



News.am’in haberine göre, Atatürk’e övgüler yağdıran Aznavour, "Devrime girişen Arapların rüyalarında Kemalist bir hükümet kurmak var. Bu da Türkiye’nin lehine. Artık bir G-20 üyesi olan Türkiye her gün biraz daha zenginleşiyor. AB üyeliği de sadece bir zaman meselesi" dedi.



Türkiye’nin artık geçmişiyle yüzleşmeye başladığını belirten Ermeni asıllı sanatçı, "Benim için soykırım sözcüğünün ille de kullanılıp kullanılmaması hiçbir şeyi değiştirmiyor. 1915’te meydana gelen olayların gerçek hikayesini Türklere anlatması gereken de bizleriz" diye konuştu.



Ermenilerin geçmişle ilgili birçok tabudan da kurtulması gerektiğini söyleyen Aznavour, Ermeni kimliğinin sadece "soykırım"a dayandırılmasını da eleştirdi. Aznavour, "Bugün Ermeni olmak ne demek? Bir iş yapıp aynı anda sürekli soykırımdan söz etmek midir? Bu yeterli değil" dedi.







Davutoğlu: Sarkozy önce aynaya baksın



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Ermenistan'da yaptığı açıklamalarla ilgili, bu konuda Türkiye'nin gocunacak bir yönü olmadığını belirterek, "Tarihle yüzleşme tavsiyesini bize söyleyenler önce aynaya baksınlar" dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını destekleyen ve "İsviçre'dekine benzer yasa çıkarabilecekleri'' yönündeki ifadelerine ilişkin görüşünün sorulması üzerine Davutoğlu, bu açıklamayı yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Bu tür açıklamaları bir siyasi oportünizm olarak görürüm. Maalesef Avrupa'da ne zaman seçim ortamına girilse bu tür siyasi oportünizmler yapılıyor. Bu açıklamanın bugün yapılıyor olmasının, tamamıyla Fransız iç siyasetindeki tabloyla ilgili olduğunu değerlendiriyoruz. Bu çok yanlış bir açıklamadır" diye konuştu.

Bu açıklamanın Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan ve bir takım aksamalara rağmen sürmekte olan süreci de olumsuz etkileyecek bir tavır olduğuna işaret eden Davutoğlu, bu tür açıklamaların herhangi bir barış sürecine katkıda bulunacağını düşünmenin mümkün olmadığını söyledi. Davutoğlu, şunları kaydetti:



"Biz tarihimizle yüzleşiriz ama bizim tarihimiz Türklerle Ermenilerin asırlarca bir arada yaşama tarihidir aynı zamanda. Aynı şehirlerde, aynı mahallelerde yaşamak, aynı kültürü teneffüs etmek. Mimari olarak Türk mimarisi dediğimiz unsurlarda Ermeni kardeşlerimizin, o dönemdeki vatandaşlarımızın çok büyük katkıları da olmuştur.



Bu tarihle biz yüzleşiriz, bunda problem yok. Ama esas kendi tarihleriyle yüzleşemeyecek olanların, uzun sömürgecilik asırlarıyla, hükmettikleri toplumlarla hiç kaynaşmayan, onları alt sınıf olarak, uşak olarak gören zihniyetlerin kendi tarihleriyle yüzleşmeleri lazım. Sömürgeci bir geçmişe sahip olan herhangi bir devletin ya da toplumun Türkiye'ye tarihle yüzleşme konusunda ders verme gibi bir tutuma hakkı yoktur.



Başta Afrika halkları olmak üzere, Fransa'nın kendi tarihiyle yüzleşmesinde büyük fayda var, dünya barışı için. Biz her zaman kendi tarihimizle yüzleşiriz. Bu konuda çok açık tavır da takındık. 1915'teki acıların hepimizin acısı olduğunu defaatlerce vurguladık. 'Karşılıklı olarak acılarımızı adil bir hafıza ile paylaşalım' dedik. Bu konuda bizim gocunacak bir yönümüz yok. Ama tarihle yüzleşme tavsiyesini bize söyleyenler önce aynaya baksınlar."





'Ülkesindeki krizden nasıl çıkacağına kafa yorsun'



Sarkozy'nin dün Ermenistan'da yaptığı açıklamalara Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’tan yanıt geldi.



Bakan Bağış, 2 günlük resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da gazetecilerin, Sarkozy'nin “1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını destekleyen ve İsviçre'dekine benzer yasa çıkarabilecekleri” yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine, Sarkozy'nin asli göreviyle ilgilenmesinin daha iyi olacağını söyledi.



“Herhalde Fransa'daki son siyasi anketlerin neticesi bayağı kendisini ürkütmüş ki Sarkozy, bu tür yaklaşımlar içerisine giriyor” diyen Bağış, şunları söyledi:



“Dün Fransa'nın İçişleri Bakanı ile bir araya geldiğim zaman kendisine de söyledim. Biz siyasilerin görevi geçmişi ve geçmişte yaşanan olayları belirlemek değildir. Siyasilerin görevi geleceği belirlemektir. Sayın Sarkozy tarihçilerin rolüne soyunacağına, ülkesinin içine girmiş olduğu ekonomik girdaptan nasıl kurtulacağına biraz kafa yorarsa, üyesi olduğu AB'nin geleceğine yönelik projeler üretirse, Avrupa için de Fransa için de ve dünya huzuru için de daha anlamlı olur. Buna sadece yaklaşan seçimlerin istismarı deriz, başka bir yorum getirmenin anlamı olmaz."





