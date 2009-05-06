Sarkozy, Türkiye'nin AB'ye üyeliğine yine karşı

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan görüşlerini yineledi.



Fransa'nın Nimes kentinde haziran ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi AB konusunda konuşma yapan Sarkozy, "Avrupa'nın sınırları olması gerekiyor. Türkiye, AB'ye girmek için ehil değil" iddiasında bulundu.



AB'nin sürekli genişleyemeyeceğini savunan Sarkozy, Türkiye'ye "imtiyazlı ortaklık önerilmesi yolundaki sözlerini tekrarladı.



Sarkozy, "Türkiye gibi büyük ve önemli medeniyete sahip bir ülkeyle AB'nin ekonomik ve güvenlik alanında ortak işbirliği alanı kurulmasını" da önerdi.

