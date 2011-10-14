Sarkozy: Türkiye'de yanlış anlaşıldım

T24

'Türkiye'de yanlış anlaşıldım'



Fransa basının yorumu



Burcuoğlu ile yapılan görüşmede Levitte, Sarkozy'nin açıklamalarının 'Türkiye'de yanlış anlaşıldığı ve Fransa'nın bu konuda Türkiye'yi karşısına almak istemediği' mesajını verdi.Levitte, Fransa'nın Türkiye'yi büyük bir ülke olarak gördüklerini ve Türkiye'nin dostluğuna önem verdiklerini Büyükelçi Burcuoğlu'na iletti.Büyükelçi Burcuoğlu, Türkiye'nin konu ile ilgili hassasiyetini bir kez daha dile getirerek, 1915 olaylarıyla ilgili Fransa parlamentosunda bir yasa daha çıkartılmasının ikili ilişkilere vereceği tahribata dikkat çekti.Fransız basını, 'Sosyalist partinin cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olması beklenen Francois Hollande'ın, senato yenileme seçimlerini ardından inkarın suç sayılmasını öngören yasa teflini, senato gündemine alınması için Ermeni diasporasına söz vermesinin hemen ardından, Sarkozy'nin iç politik nedenlerden dolayı Erivan'da bu tür bir çıkış yapma ihtiyacı duyduğu' yorumunu yapıyor.