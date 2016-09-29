Sarkozy, Türkiye üzerinden Britanya'ya seslendi: AB'de kalmak ister misiniz?

Fransa'da cumhurbaşkanlığına yeniden adaylığını koyan Nicolas Sarkozy, 2017 yılındaki seçimleri kazanması durumunda İngiltere'ye, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararlarını geri alabilmeleri için yeni bir anlaşma teklifi yapacağını söyledi.

Financial Times gazetesine göre Sarkozy'nin bahsettiği bu yeni anlaşma Schengen bölgesini reform etmeyi, Avrupa Komisyonu'na belirli sınırlamalar getirmeyi, eurobölgesinde entegrasyonu ilerletmeyi ve Türkiye ile üyelik görüşmelerinin durdurulmasını öngörüyor.

Paris'te iş insanlarına konuşan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, "İngilizlere, '(birlikten) çıktınız, ama masada artık

yeni bir anlaşma ve sizin için yeniden oylama fırsatı var' derim" ifadelerini kullandı.

'Kalmak ister misiniz?'

Sarkozy, "Fakat bu sefer eski Avrupa değil, yeni Avrupa'da olacaksınız. Kalmak ister misiniz? Eğer cevabınız evetse bu çok iyi olacak. Çünkü Türkiye ile AB üyeliği görüşmeleri yaptığımız dönemde Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisini kaybetmeyi kabul edemem" dedi. Sarkozy 2012 yılında cumhurbaşkanlığı koltuğunu François Hollande'a kaptırmasının ardından geçtiğimiz ay Nisan 2017'de yapılacak seçimlerde aday olacağını açıklamıştı.