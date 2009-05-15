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Dünya

‘Sarkozy, Türk kavalı çalıyor’

Fransa'da aşırı sağcı parti lideri Villiers, Türkiye'nin AB üyeliğine tekrar karşı çıkan Sarkozy'yi "çifte dil" kullanmakla suçladı.

15 Mayıs 2009 03:00

Fransa'da aşırı sağcı parti lideri Philippe de Villiers, Avrupa Parlamentosu seçimleri arifesinde Türkiye'nin AB üyeliğine tekrar karşı çıkan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi "çifte dil" kullanarak, "Türk kavalı" çalmakla suçladı.

Fransız aşırı sağcı lider, basına yaptığı açıklamada, Sarkozy'nin, Paris'te farklı, Brüksel'de farklı konuştuğunu ifade etti ve "Sarkozy, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türk kavalını çaldı ve seçilirse müzakereleri durduracağı sözünü verdi. Ama seçildikten sonra müzakereleri hızlandırdı" dedi.

Philippe de Villiers, "Sarkozy'nin, Türkiye ile müzakereleri durdurarak, durumuna açıklık getirmesi gerektiğini" savundu.

Aşırı sağcı lider, Sarkozy'nin, cumhurbaşkanı sıfatıyla katılamaması yüzünden, iktidardaki Halk Hareketi Birliği'nin (UMP) Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday listesinin başında gösterdiği Michel Barnier'yi bir televizyon kanalında tartışmaya davet etti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi gerçek bir kampanya yaşanmadığını söyleyen aşırı sağcı lider, diğer siyasi partilerin, Avrupa'daki krizi gerçek anlamda tartışmadıklarını ileri sürdü. (AA)

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