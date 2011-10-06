Sarkozy: Trajedinin adını koymalı: Bu soykırımdır

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, önümüzdeki yıl ülkesinde yapılacak seçimlerde Fransa'daki Ermeni diasporasının desteğini almak için bugün Ermenistan'ı ziyaret edecek. Ziyareti öncesi Ermeni basınına konuşan Sarkozy, soykırım iddialarını kastederek, "Trajedinin ismini herkes cesaretle söylemeli, bu soykırımdır" dedi.



Ermenistan'da iki gün kalacak olan Sarkozy ardından petrol ve doğalgaz bağlantıları yapmak için Azerbaycan'a gececek. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Kafkasya ziyareti çerçevesinde Gürcistan'ı da ziyaret edecek.



Fransa'da önümüzdeki nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde bu ülkedeki 500 bin Ermeni oyunu almak için Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Sosyalist Parti adayı François Hollande şimdiden yarışa başladı. Hollande, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, "soykırım" yasa tasarısını yeniden senatoya getireceğini açıklamıştı. Sosyalis Parti'nin bu atağına Sarkozy Ermenistan ziyaretiyle karşılık verdi.

Aznavour'u da götürüyor



Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Ermeni diasporasının desteğini yeniden sağlamak amacıyla bugün Erivan'da olacak. Sarkozy’ye Ermenistan gezisinde çok sayıda bakan, Ermeni asıllı politkacı Patrick Deveciyan, şarkıcı Charles Aznavour, sanatçılar, futbol yıldızları, işadamları eşlik edecek. Gezide, Sarkozy, Ermeni Patriğini ziyaret edecek ve ardından Erivan’da Soykırım Müzesi’ni gezerek çelenk koyacak.



Sarkozy, Erivan'daki görüşmesinde Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollerin yeniden canlandırılmasını da önerecek.

Bakü'ye enerji için gidiyor



Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağı sorununu çözmek için kurulan Minsk Grubu üyesi olan Fransa, sorunu çözmek için aktif rol almak istiyor. Sarkozy, Azerbaycan ziyaretinde bu konuyu gündeme getirecek. Ayrıca Bakü ile enerji yolları, Nabucco ve Türkiye konusunu ele alacak.



