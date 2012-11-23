Fransız adaleti, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle "şüpheli tanık" olarak tanımladı. Sarkozy tam 12 saat sorgulandı.



Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasının yasadışı yollardan finanse edildiğine yönelik iddialarla ilgili soruşturmayı yürüten Bordeaux Başsavcılığı sorgu hakimleri tarafından dün 12 saat boyunca sorgulandı.

ntvmsnbc'den Kayhan Karaca'nın haberine göre; sorgulama sonunda, beklendiği gibi Sarkozy hakkında resmi soruşturma başlatılmadı. Sorgu hakimleri, bunun yerine, Sarkozy'yi Fransız hukukunda 1987 yılından bu yana uygulanan ve suçsuzluk karinesi kapsamında bir dava sürecinde basit tanıklık ile soruşturma açılma arası bir statü olan "şüpheli tanık" olarak tanımladı.



Hakkında her an dava açılabilir



"Şüpheli tanık" statüsü, bir kişinin soruşturma kapsamındaki dosyaya yabancı olmadığı ve bu dosya kapsamında hakkında her an soruşturma başlatılabileceği veya dava açılabileceği anlamına geliyor.



'Hesabına 4 milyon Euro aktarıldı'



Sarkozy hakkında, 2007 yılında kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimini finanse etmek için ülkenin en zengin kadını olan Liliane Bettencourt'dan yüzbinlerce Euro aldığına dair iddialar bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Bettencourt'un İsviçre'deki hesaplarından Sarkozy'ye 4 milyon Euro aktarıldığına dair iddialar da mevcut. Sorgu hakimlerinin, Sarkozy'nin, Alzheimer hastası olan Bettencourt'un bu durumundan "istifade edip" kendisinden yüklü miktarda para aldığından şüphelendikleri de söyleniyor.



Elden para aldı



2007 seçimi öncesi Bettencourt'un evine defalarca gittiği ve elden zarf içinde para aldığı iddia edilen Sarkozy'nin, cumhurbaşkanı seçildikten sonra da Bettencourt'un kendisi veya yakınlarıyla en az 30 kez görüştüğü resmi randevu defterleriyle kanıtlanmış durumda.

Bu iddialar hakkında ilk olarak 2008 yılında ön soruşturma başlatılmış, ancak cumhurbaşkanlığından kaynaklanan dokunulmazlık nedeniyle Sarkozy bugüne kadar sorgulanamamıştı. Sorgu hakimleri, dokunulmazlığın bu yıl Haziran ayında sona ermesinin ardından Temmuz ayında Sarkozy'nin Paris'teki ev ve bürosunda arama yapmıştı.



İddiaları reddetti



Hakkındaki iddiaları tamamen reddeden Sarkozy, seçim kampanyası hesaplarının Fransız Anayasa Konseyi tarafından incelendiğini ve onaylandığını savunuyor.

Fransa'da "Bettencourt Olayı" olarak anılan iddialar, daha şimiden ülkenin gelmiş geçmiş en büyük siyasi ve finansal skandallarından biri olarak gösteriliyor.