'Sarkozy ŞOV için harekâtı geciktirdi!'

T24 - Libya operasyonu, ABD ile Fransa arasında bir "liderlik" çekişmesine de sahne oldu. 2007 yılında Paris'te ağırladığı Libya diktatörü Muammer Kaddafi'nin Elysee Sarayı'nın yakınında çadır kurarak gerçekleştirdiği ziyaret üzerine ülkesinde topa tutulan Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy'nin "şov" yapmaktaki ısrarı nedeniyle Libya'ya operasyonun geciktiği öne sürüldü. Libya'ya ilk ateşi, Paris'teki toplantının ardından Fransız savaş uçakları açtı. Ancak Başkan Barack Obama'nın öne çıkmadığı Libya'ya müdahale sürecinde, ilk ateşin açılmasının hemen ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un "Komuta ABD'de" mesajını vermesi dikkat çekti.
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ABD'nin en saygın ve etkili gazetelerinden The New York Times, adını açıklamadığı kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Fransa'nın operasyonu geciktirdiğini iddia etti. Haberde, Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy'nin sırf Paris'te bir zirve düzenleyerek ülkesi ile kendisini öne çıkarmak için harekâtı bloke ettiği öne sürüldü. New York Times'ın haberine göre, Sarkozy şovu için geciken harekât askeri açıdan daha riskli hale geldi.İhale için Kaddafi'yi Paris'te ağırlamıştı
Fransa Devlet Başkanı Sarkozy, 3 milyar Euro'luk airbus alımı ve nükleer santral yapımının ön anlaşması uğruna Paris'e davet ettiği Kaddafi'nin ziyareti nedeniyle muhalefet tarafından topa tutulmuştu. Sarkozy'yi, ticari çıkar için insan haklarını ihlal eden bir diktatörü Paris'te ağırladığı için topa tutan Fransa muhalefeti, Libya diktatörünün Elysee Sarayı yakınında çadır kurmasına da tepki göstermişti.Seyfülislam Kaddafi: Seçim kampanyasını finanse ettik
Şubat ayında Libya'da başlayan isyanın ardından bu ülkedeki muhalif hareketi tanıyan ilk isim de Sarkozy oldu. Fransa'nın Libya'da isyancıları tanıması üzerine Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Sarkozy'nin seçim kampanyasında Libya'dan para aldığını öne sürdü.
Euronews televizyonuna konuşan Seyfülislam Kaddafi, Sarkozy'nin 2007 yılındaki seçim kampanyasını Libya'nın finanse ettiğini söyledi ve Fransa Cumhurbaşkanı'ndan bu parayı geri vermesini istedi. Kaddafi, "Onun kampanyasını finanse eden bizdik ve bunun kanıtı var. Her şeyi ifşa etmeye hazırız. Bu soytarıdan ilk isteğimiz parayı Libya halkına geri vermesidir" diye konuştu.
Sarkozy'ye Libya halkı için çalışması amacıyla yardım ettiklerini ifade eden Seyfülislam Kaddafi, "Ancak o bizi hayal kırıklığına uğrattı. Paramızı geri ver. Tüm detaylar, banka hesapları, belgeler ve transfer işlemleri elimizde. Yakında her şeyi açıklayacağız" dedi.
Sarkozy'nin ofisi, Seyfülislam Kaddafi'nin iddiasını reddetmişti.