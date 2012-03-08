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Dünya

Sarkozy seçimi kaybederse emekli olacak

Sarkozy, "Seçimi kaybedersem siyaseti bırakacağım. Başka bir şeyle uğraşacağım" dedi

08 Mart 2012 13:34

 

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 22 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi halinde siyaseti bırakacağını söyledi.
 
Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre; Fransız haber kanalı BFMTV'ye konuşan Sarkozy, konu hakkında kendisine yöneltilen bir soruya, "Evet, seçimi kaybedersem siyaseti bırakacağım. Başka bir şeyle uğraşacağım. Ne olduğunu sorarsanız henüz bilmiyorum" yanıtını verdi.

1955 doğumlu Sarkozy, 1974 yılında Paris hukuk fakültesi öğrencisiyken siyasete atılmış, eski Cumhurbaşkanı Chirac tarafından kurulan "Cumhuriyet İçin Bütünleşme" partisine 1976 yılında üye olmuştu. 1988 yılında milletvekili seçilen Sarkozy, 1993 yılında da İzmir doğumlu eski Başbakan Edouard Balladur hükümetinin Maliye bakanı ve sözcülüğünü üstlenmişti.


Anketlere göre kaybedecek


2002 yılında İçişleri bakanlığına getirilen Sarkozy, 2004 yılında da şu anda iktidarda olan Halk Hareketi Birliği (UMP) partisinin liderliğine seçilmişti.

2007 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Sarkozy'nin 1987 yılında kurulmuş ve emlak ve istimlak konularında uzmanlaşmış ünlü bir hukuk bürosunda ortaklığı da bulunuyor.  Fransa'da bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için şu ana kadar gerçekleştirilen hiçbir kamuoyu yoklaması Sarkozy'yi kazanan olarak göstermiş değil.

 

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