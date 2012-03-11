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Dünya

Sarkozy: Seçilirsem Schengen'i değiştireceğim

Seçim kampanyasının en büyük mitingini bugün Paris'te gerçekleştiren Sarkozy'nin, yaklaşık 55 bin kişilik bir kiteleye hitaben yaptığı bir saatlik konuşmaya Avrupa politikaları konusundaki vaatleri damga vurdu.

11 Mart 2012 21:44

 

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yeniden seçilmesi halinde Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımın temeli olan Schengen anlaşmasını değiştirme vaadinde bulundu.

 

'AB'nin sınırları kontrol edilemez halde'

 

Avrupa Birliği'nin sınırlarını kontrol edemez hale geldiğini savunan Sarkozy, Schengen anlaşmasının ihtiyaçlara yanıt veremez hale geldiğini belirtip, değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin teknokratların eline geçmiş olmasından yakınan Sarkozy, Schengen anlaşmasının siyasi yönetimle donatılması gerektiği görüşünü dile getirdi ve AB'ye göç ve iltica hakkı konusunun yeniden gözden geçirilmesini istediğini vurguladı.

 

'Fransa Schengen bölgesinden çıkar'

 

Schengen anlaşmasının yeniden müzakere edilmesi gerektiğini savunan Sarkozy, yeniden seçilmesini izleyen 18 ay içinde anlaşmada değişiklik yapılmazsa Fransa'nın Schengen bölgesine katılımını tek taraflı olaraka askıya alacağını duyurdu.

 

AB serbest pazarı konusunda özellikle ABD'yi eleştiren Sarkozy, AB kamu ihalelerinin herkese açık olduğunu, oysa başta ABD olmak üzere diğer ülkelerin kamu ihalelerini diğerlerine kapalı tuttuğunu söyleyip, "karşılıklılık" ilkesinin uygulanmasını istedi.

 

AB içinde üretim yapan şirketlerin kamu sübvansiyonlarından faydalanmalarının sağlanmasını isteyen Sarkozy, yeniden seçilmesi halinde Fransa'nın bu konuda AB içinde müzakereler sonuçlanıncaya kadar tek taraflı olarak kendi şirketlerine kamu ihalelerinden faydalanma hakkı tanıyacağını bildirdi.

 

Konuşmasında Fransa'nın Ortadoğu'da yaşayan Hıristiyanların "Barış içinde yaşama hakları" konusundaki tutumuna da değinen Cezayir savaşı sırasında Fransa'nın saflarında yer alan Müslüman Cezayirliler (Harkiler) ile Ermeniler için "geçmişleri yaralanmışlar" terimini kullandı.

 

Sarkozy'nin Paris mitingine seçimde kendisine destek veren Gerard Depardieu ve Enrico Macias gibi isimler de katıldı.

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