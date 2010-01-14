Sarkozy Renault üzerindeki baskıyı artırdı

Renault'nun yüzde 15'ine sahip olan Fransız hükümeti yeni Clio üretiminin Türkiye'de yapılmaması için baskı yapıyor. Fransa Bütçe Bakanı, 'Normal olmayan, Fransız üreticinin, üretimi başka yere taşıyıp ithalat yapması' diyor.



Fransa hükümeti, Renault Clio IV’ün Türkiye’de üretilmemesi konusundaki baskısını artırıyor. Renault’nun Clio IV modelinin Bursa’da üretilme olasılığının ortaya çıkması, şirkette yüzde 15 hisse sahibi olan Fransız hükümetini her geçen gün daha da kızdırıyor. Fransa Bütçe Bakanı Eric Woerth de, Renault Clio IV modelinin, Türkiye’de üretiminin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Renault Clio IV modelinin Türkiye’deki üretimine ilişkin Fransa’daki tepkilerle ilgili LCI televizyonunun sorularını yanıtlayan Woerth, “Normal olmayan Fransız bir üreticinin, üretimi başka bir ülkeye taşıyıp, bu arabaları bu ülkeden ithal etmesi” dedi.





Vergiyi kaldırıyorlar



“Fransızların bir taraftan Fransız arabası satın alıp, diğer taraftan iş kaybetmesinin doğru olmadığı” görüşünü savunan Woerth, fabrikaların Fransa’da kalmasını sağlamak için alternatif bir ekonomik modelin düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Bakan, iş vergisinin kaldırılmasının, otomobil fiyatlarında önemli düşüş sağlayacağını öne sürdü.



Geçtiğimiz hafta La Tribune gazetesinde Clio IV modelinin sadece Türkiye’de üretileceğinin açıklanmasından sonra tartışmalar alevlendi. Birkaç gündür, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, hükümet sözcüsü, Sanayi Bakanı ve Çalışma Bakanı sert açıklamalar yaptı.





Bakan: İzin vermeyeceğiz



Fransa Sanayi Bakanı Christian Estrosi de Clio’nun yeni modelini Türkiye’de üretmeyi düşünen Renault’un Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Patrick Pelata’yı kabul etti. Estrosi, dün ayrıca parlamentoda yaptığı konuşmada, “Clio IV’ün Türkiye’de üretilmesine izin vermeyeceğiz. Bu Renault Fransa’da üretilecek ve Fransa’da satılacak. Başbakan ve hükümet adına söylüyorum, Fransa pazarında satılacak bir araba Fransa’da üretilmeli” dedi.





Renault: Karar verilmedi



Tartışmalar üzerine dün bir açıklama yapan Renault Grubu, yeni Clio’nun üretimi için herhangi bir karar alınmadığını belirtti. Renault, “Bir aracın rekabet gücü ticari başarısını sağlamada temel unsurlardan biridir” açıklamasını yaptı.



Renault, Fransa’nın Renault Grubu’nun ana yerleşim merkezi olduğu, grubun otomobillerinin yüzde 25’inin Fransa’da üretildiğini çalışanlarının yüzde 45’inin Fransa’da bulunduğu, mühendislik harcamalarının yüzde 86’sının Fransa’da gerçekleştiği, satın almaların yüzde 42’sinin Fransa’da yerleşik imalatçı ve tedarikçilerden yapıldığına işaret etti. Açıklamada Renault’un cirosunun yüzde 32’sini yine Fransa’da gerçekleştirdiği vurgulandı.



Clio’nun yenilenmesine ilişkinse açıklamada, bugün Clio III modelinin Fransa’da, Türkiye’de ve İspanya’da üretildiği, hatırlatıldı. Açıklamada, “Clio’nun 2013’te yenilenmesi ile ilgili olarak halen birkaç farklı senaryo inceleme aşamasında olup, bugün için alınmış hiçbir karar bulunmuyor ” denildi.





Üretim maliyeti yüksek



2008’deki Fransa Otomotiv Genel Durum Değerlendirme Toplantısı’nda, Renault’nun 14 bin avroya satılan bir araç için Doğu Avrupa’da tasarlanan ve üretilen bir araç ile Fransa’da tasarlanan ve üretilen aynı araç arasında 1400 avroluk yüzde 10 maliyet farkı gözlemlendiğine dikkati çekildi.



Sanayi Bakanı Estrosi ile görüşen Patrick Pelata Clio üretiminin Fransa’da süreceğini ancak İspanya ve Slovenya’dak üretimi durdurma planı olduğunu söyledi.





Sarkozy Renault üzerindeki baskıyı artırdı



Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise, yeni Clio’nun Türkiye’de üretimini değerlendiren Renault’nun CEO’su Carlos Ghosn’u makamına çağırarak şirket üzerindeki baskıyı artırdı. Sanayi Bakanı Christian Estrosi, görüşmenin Renault ile hükümet arasında konu hakkındaki anlaşmazlığa çözüm bulunması için yapılacağını söyledi. “Şunu açıkça söylemeliyim... Clio 4’ün ağırlıkla Türkiye’de üretilmesini öngören bir karara sıcak bakmayacağız. Konu hakkındaki karar şirketin hissedarlarından olan Fransa’nın Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmeden sonra, Cumhurbaşkanı’nın şirkete sunacağı seçenekler doğrultusunda alınacak” dedi.



Fransa devletinin Renault’da yüzde 15 payı bulunuyor. Estrosi açıklamalarını, aralarında Renault’nun operasyon direktörü (COO) atrick Pelata’nın da bulunduğu üst düzey yöneticiler ile görüşmesinin ardından yaptı. Bakan, ayrıca Pelata’nın şu anda eski Clio modelinin üretildiği Flins fabrikasında istihdamın korunacağı sözünü verdiğini kaydetti.





Flins fabrikası elektrikli araçların merkezi olacak



Renault’un geçtiğimiz yıl Clio modelinin üretim merkezlerinden biri olan Flins’te 140 bin adetin üzerinde Clio II ve III ürettiği hatırlatılan açıklamada, 5 Kasım 2009 günü Fransa Sanayi Bakanı Estrosi’nin ziyareti sırasında Carlos Ghosn tarafından açıklandığı gibi Flins fabrikasının elektrikli araçlarda Renault’un Fransa’daki mükemmellik üssü olacağı, elektrikli Zoe Z.E., bir batarya fabrikası ve bir geri dönüşüm merkezi ile fabrikanın gelecekteki faaliyetlerinin garanti altına alındığı belirtildi.





Flins güvence altında



Carlos Ghosn’un Flins fabrikasının geleceğinin büyük ölçüde güvence altında olduğunu söylediği kaydedilen açıklamada, Flins’in fabrikada aşamalı olarak klasik termik araç üretim faaliyetinin yerini alacak olan elektrikli araç bölümünün ağırlık merkezi olacağı vurgulandı.



Açıklamada, “Carlos Ghosn’un belirtmiş olduğu ettiği gibi, Flins’te elektrikli araç üretimi fabrika kapasitesini tamamen dolduruncaya kadar Renault Clio üretimi devam edecek” denildi.





Batarya fabrikası



2012 yılında satışa sunulacak olan elektrikli araç Zoe’nin üretiminin Flins’te Eylül 2011’de başlamasıyla birlikte, fabrikanın 2015 yılında Renault elektrikli araçlarının yüzde 60’ından fazlasını üretmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, buna bir de CEA ve FSI ile işbirliği halinde bir batarya üretim fabrikasının ve bir geri dönüşüm merkezinin kurulmasının eklendiği ifade edildi. Açıklamada, Renault’un araştırma ve mühendislik merkezi Technocentre’ın yanı sıra, iki montaj fabrikası (Flins ve Maubeuge), bir yenilikçi batarya üretim faaliyeti (Flins) ile Fransa’yı elektrikli araç faaliyetinin ana üssü olarak konumlandırdığı vurgulandı.