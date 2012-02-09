-Sarkozy, referanduma gitmek istiyor PARİS (A.A) - 09.02.2012 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, görevine yeniden seçilmesi halinde önemli konularda referandum mekanizmasını daha fazla kullanmak istediği bildirdi. Le Figaro Magazine dergisinin cumartesi günü çıkacak sayısında yer alan mülakatta Sarkozy, yabancı göçmenlere verilecek haklar ve iş arayanlarla ilgili çalışma hayatı kuralları için referanduma gidip, halkın görüşünü sormak istediğini belirtti. Sarkozy, iş teklif edilen işsizlerin, bu önerileri reddetme veya staj imkanına karşı çıkmalarının dışında göçmenlerin sınırdışı edilme koşullarıyla ilgili referanduma gidilip seçmenlerin görüşlerinin sorulabileceğini ifade etti. Fransız basını, Sarkozy'nin yine aynı mülakatta, eşcinsel evliliğe, eşcinsellerin çocuk evlatlık edinme haklarına ve yabancıların oy kullanmasına karşı çıktığını duyurdu. Fransa'da iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri nisan ayının sonu ve mayıs ayının başında yapılacak.