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Ekonomi

Sarkozy pazartesi günü Merkel ile görüşecek TOULON (A.A)

01 Aralık 2011 23:28

-Sarkozy pazartesi günü Merkel ile görüşecek TOULON (A.A) - 01.12.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avro Bölgesinde borç kriziyle ilgili, ''Fransa ve Almanya, bu kadar trajediden sonra kaderlerini birleştirmeye ve geleceğe beraber bakmaya karar verdi'' dedi. Sarkozy, Fransa'nın Toulon kentinde yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i pazartesi günü Paris'te kabul edeceğini ve birlikte ''Avrupa'nın geleceğini garanti altına almak üzere ortak önerilerde bulunacaklarını'' belirtti. ''Fransa ve Almanya, bu kadar trajediden sonra kaderlerini birleştirmeye ve geleceğe beraber bakmaya karar verdi'' diyen Sarkozy, ''Tarih ve coğrafya Almanya ve Fransa'yı rakip ya da ortak yaptı. Dostluğu tercih ederek, (eski Almanya Başbakanı Konrad) Adenauer ve (eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles) De Gaulle tarihi bir seçim yaptı'' diye konuştu. Sarkozy, Fransa'nın Almanya ile yeni bir Avrupa anlaşması için ''mücadele edeceğini'' belirtti.

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