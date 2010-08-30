-SARKOZY, ORTADOĞU BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE HIZ İSTEDİ PARİS (A.A) - 30.08.2010 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Washington'da perşembe günü başlayacak Ortadoğu barış görüşmeleri için ''En iyi müzakere biçimi, çabuk olanı'' dedi. Sarkozy, Washington'daki barış görüşmelerinin açılışına katılacak Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Müberek'le görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve görüşmelerin uzamasının bölgede ve dünyada sadece fanatiklerin işine yarayacağı görüşünü savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, ''En iyi müzakere biçimi, çabuk olanı. Herkes barış için gerekli çözüm parametrelerini biliyor. Müzakerelerin uzun sürmesi sorunun çözümüne yardımcı olmayacak'' dedi Sarkozy, iki tarafta da siyasi iradenin ortaya konulmasının, çözüm için önemli olacağını söyledi. Mübarek, basın toplantısında, gerek Filistin gerek İsrail tarafının sorumluluk üstlenerek, görüşmelerde barış için ortaya çıkan bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. İki lider de, yaptıkları açıklamada, 20 Kasımda Barselona'da düzenlenecek ''Akdeniz için Birlik'' zirvesinin, Ortadoğu barış görüşmelerine ivme kazandırması için iyi bir fırsat olması temennisinde bulundu.