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Dünya

SARKOZY: ÖNLEM ALINACAK PARİS (A.A)

19 Ekim 2010 19:40

-SARKOZY: ÖNLEM ALINACAK PARİS (A.A) - 19.10.2010 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, emellilik reformuna karşı çıkan petrol rafinerisi işçilerinin yaptığı engellemelerin kaldırılması için önlem alınacağını açıkladı. Sarkozy, basına yaptığı açıklamada, ''kamu düzeninin, garanti altına alınması için gerekli bütün adımların atılacağını'' söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, ''Demokratik sistemlerde, kişilerin endişelerini dile getirmek için tepki göstermesini anlıyorum, ancak bu şiddet içermeden ve karışıklığa yol açmadan gerçekleşmeli'' dedi. Deauilli kentinde Rus ve Alman liderlerle yaptığı zirvenin hemen ardından Paris'e dönüp alınacak önlemleri hükümet üyeleriyle gözden geçireceklerini belirten Sarkozy, ''İnsanlar çalışmak istiyor, çalışan insanları yakıtsız bırakarak engelleyemezsiniz'' diye konuştu. Fransa'da mevcut 12 petrol rafinerisinde de grev devam ediyor. Grevler yüzünden, yaklaşık 2.500 benzin istasyonu sürücülere yakıt tedarik edemiyor. Fransa genelinde toplam 12.500 benzin istasyonu bulunuyor.                             

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