'Sarkozy, oğlunu giyotine gönderdi'

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin 23 yaşındaki oğlu Jean, ‘kayırmacılık’ suçlamalarının ardından Paris’in zengin iş bölgesinin gelişimine yön veren ajansın başkanlığına aday olmaktan vazgeçti. Basından bu geri adıma ilginç bir yorum geldi: “Sarkozy, rejimini korumak için oğlunu giyotine gönderdi.”



Millyet2in haberine göre Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin oğlu Jean Sarkozy (23), önceki gün France2 televizyonunun akşam haberlerine çıkıp sürpriz bir açıklama yaptı. Hukuk fakültesinde ikinci sınıf öğrencisi olan ve babasının eski seçim bölgesi Neuilly-sur-Seine’ın bölgesel meclisinde görev yapan Jean Sarkozy, Paris’in zengin iş bölgesi La Defense’ı yöneten kamu kurumu EPAD’ın başkanlığından adaylığını çektiğini söyledi. Oğul Sarkozy şunları söyledi:



“15 gündür bir manipülasyon kampanyasının kurbanı oldum. Çok dinledim, çok düşündüm. Cumhurbaşkanıyla bu konuyu konuştum mu? Hayır. Peki babamla konuştum mu? Evet. Her baba-oğul gibi biz de zor zamanlarda birbirimizle konuşuruz. Ben de sonunda kararımı verdim. Kayırmacılık şüphesiyle kirlenmiş bir zafer istemiyorum. Başkanlıktan adaylığımı çekiyorum.”



Yönetim kuruluna seçildi



Bu son dakika açıklamasının ardından dün seçimler yapıldı. Jean Sarkozy, başkanlığa olmasa da EPAD yönetim kurulu üyeliğine adaylığını koyup seçimi kazandı. Sarkozy, babasının partisinden gelen 30 oyun tamamını aldı.



150 bin çalışanlı gökdelen mahallesi



PARİS’in batı sınırlarında bulunan La Defense, birçok dev gökdelende tam 150 bin çalışana evsahipliği yapıyor. Oğul Sarkozy, bu bölgenin gelişiminden sorumlu EPAD’ın başkanlığına aday olmuştu.



Muhalefette zafer havası



“Prens Jean” diye anılmaya başlanan oğul Sarkozy’nin kararının ardından muhalefet zafer ilan etti. Kim ne dedi:



Sosyalist Parti milletvekili Arnaud Montebourg, “Sarkozy ailesi kamuoyunun baskısına karşı gelemedi. Aksi halde başkentte iktidarı tekellerine alacaklardı” dedi.



Sol eğilimli Liberation Gazetesi de, manşetinde “Oğlun fedakarlığı” ifadesini kullanırken, başyazısında da “Sarkozy’nin kendi rejimini korumak için oğlunu giyotine göndermek zorunda kaldığını” belirtti.



Merkez sağdaki milletvekilleri ise Jean Sarkozy’nin “olgun kararını” övdüler.



İçişleri Bakanı Brice Hortefuex, “Çok cesur bir karar. Muhalefetin yalan, aşağılama, ukalalık ve aptallıklarını kınıyorum” diye konuştu. Son anketlere göre halkın çoğu Sarkozy’ye desteğini bu kriz yüzünden çekmeye başlamıştı.