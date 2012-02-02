Sarkozy oğluna 'devletin jetini' tahsis etti

T24 - Fransız basını, Sarkozy'yi Ukrayna'da hastalanan oğlu için devletin özel jetini kullanmakla suçladı.



Fransa'da skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Le Canard Enchaîne, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi, Ukrayna'da hastalanan oğlunu ülkeye getirmek için devletin özel jetini kullanmakla suçladı.



Haberin bir bölümünü doğrulayan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Sarkozy'nin makam uçağının Ukrayna'ya gidip gelmesi için kendi cebinden 7 bin 600 Euro ödediğini açıkladı.



Falcon tipi bu tür bir özel uçağın 1 saatliğine kiralanması için 5 bin Euro ödenmesi gerektiğini yazan gazete, Fransa'dan kalkan ve Ukrayna'dan yolcusunu aldıktan sonra tekrar ülkeye geri dönen uçağın kira maliyetinin 40 bin Euro civarında olduğuna dikkat çekti. Sarkozy'nin, 26 yaşındaki oğlu Pierre Sarkozy, Ukrayna'da gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.



