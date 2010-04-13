Sarkozy: Nükleer silahtan vazgeçmeyeceğim

T24-

ABD Devlet Başkanı Barack Obama'nın ev sahipliğinde düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılan Nicolas Sarkozy, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, "Fransa'nın güvenliğinin garantisi olan bu silahtan vazgeçmeyeceğini" belirterek, "Bu silahtan ancak, dünyanın istikrarlı ve güvenli olduğuna emin olduğum ölçüde bir gün vazgeçebilirim" dedi. Sarkozy, hiçbir zaman saldırı amacıyla bu silahları kullanmayacaklarını da söyledi.



Cumhurbaşkanı Sarkozy, Fransa'nın nükleer denemelerden vazgeçtiğini, nükleer denemelerin yasaklanması anlaşmasını onayladığını ve nükleer silahlarında üçte bir oranında indirime giderek, 300'e düşürdüklerini belirtti.



"Bundan daha ileri gittiği taktirde Fransa'nın güvenliğinin söz konusu olabileceğini" söyleyen Sarkozy, "nükleer terörizmle mücadele etmek için tüm önlemlere iştirak ettiklerini, nükleer silahların azaltılması konusundaki tüm önlemleri desteklediklerini ve Fransa'nın güvenliğini sağlamak için azami önlemlerini koruduklarını" kaydetti.







