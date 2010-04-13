T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sarkozy: Nükleer silahtan vazgeçmeyeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransa'nın "güvenliğinin garantisi olan" nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğini bildirdi.

13 Nisan 2010 03:00

T24- Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransa'nın "güvenliğinin garantisi olan" nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğini bildirdi.

ABD Devlet Başkanı Barack Obama'nın ev sahipliğinde düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılan Nicolas Sarkozy, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, "Fransa'nın güvenliğinin garantisi olan bu silahtan vazgeçmeyeceğini" belirterek, "Bu silahtan ancak, dünyanın istikrarlı ve güvenli olduğuna emin olduğum ölçüde bir gün vazgeçebilirim" dedi. Sarkozy, hiçbir zaman saldırı amacıyla bu silahları kullanmayacaklarını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Sarkozy, Fransa'nın nükleer denemelerden vazgeçtiğini, nükleer denemelerin yasaklanması anlaşmasını onayladığını ve nükleer silahlarında üçte bir oranında indirime giderek, 300'e düşürdüklerini belirtti.

"Bundan daha ileri gittiği taktirde Fransa'nın güvenliğinin söz konusu olabileceğini" söyleyen Sarkozy, "nükleer terörizmle mücadele etmek için tüm önlemlere iştirak ettiklerini, nükleer silahların azaltılması konusundaki tüm önlemleri desteklediklerini ve Fransa'nın güvenliğini sağlamak için azami önlemlerini koruduklarını" kaydetti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24