-Sarkozy, Netenyahu'nun ''yalancı'' olduğunu iddia etmiş PARİS (A.A) - 08.11.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Cannes'da düzenlenen G-20 zirvesinde ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı ikili görüşmede, İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu'yu ''yalancılıkla''suçladığı iddia edildi. Fransız basınında yer alan habere göre, Obama ise, ''Sen ondan bıktın ama ben onunla her gün konuşmak zorundayım'' diye yanıt vermiş. Sarkozy, Obama'ya Netenyahu için ''O yalancı, ona tahammül edemiyorum. O bir yalancı'' diye serzenişte bulununca, Obama buna karşılık olarak, ''Sen bıktın ben ne yapayım, onunla her gün konuşmak zorundayım'' ifadesini kullanmış. Medya analizlerine geniş yer veren ''Arrêt sur images'' internet haber sitesinde yer alan iddia, başta Fransız Haber Ajansı olmak üzere Fransız basınında geniş yer buldu. Yine aynı görüşmeyle ilgili haberde, Obama'nın, Fransa'nın Filistin'in UNESCO üyeliğine ''evet'' kararıyla ilgili olarak Sarkozy'nin kendisine daha önce haberdar etmemesi konusunda sitemde bulunduğu iddia edildi. UNESCO'daki oylamada daha önce ''çekimser'' kalacağını açıklayan Fransa, son anda Filistin'in üyeliği için ''evet'' oyu kullanmıştı. Oylamada hayır oyu kullanan ABD, Filistin'in üyeliği halinde UNESCO'ya yapacağı mali yardımları da askıya alacağı tehdidinde bulunmuştu.