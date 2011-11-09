Sarkozy: Netanyahu tam bir yalancı



T24- Sarkozy ile Obama’nın, İsrail Başbakanı Netanyahu dedikodusu, siyaset gündemine bomba gibi düştü. G20 zirvesinde kimsenin duymadığını düşünerek konuşan Sarkozy, “Netanyahu yalancı” derken, Obama da “O‘na her gün katlanmak zorundayım” yanıtını vermiş





Milliyet'in haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin geçen hafta düzenlenen G20 zirvesinde, ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı ‘dedikodu’ sırasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “yalancı” dediği ortaya çıktı. Fransa’nın Cannes şehrindeki G20 zirvesinde, basına ortak açıklama yapacak Sarkozy ve Obama toplantıyı beklerken aralarında sohbet ediyorlardı. Bu sırada yetkililer de gazetecilere toplantıya kadar kullanmamalarını rica ederek, çeviri kulaklıklarını dağıttı. Bazı gazeteciler, ricaya uymayarak kulaklıkları hemen taktıklarında liderlerin “dedikodusunu” duydu. Bu sırada Obama, Sarkozy’e, “UNESCO’da Filistin için olumu oy kullanacağınızı neden önceden bildirmediniz?” diye sordu. Sonra sohbet Netanyahu’ya geldi ve İsrail basınının deyimiyle “Wikileaks belgelerinin yayımlamasından sonraki en heyecan verici dedikodu” o sırada konuşmayı dinleyen gazeteciler tarafından duyuldu.





‘Lütfen yayınlamayın’





Sarkozy, “Netanyahu’ya daha fazla görmeye dayanamıyorum, tam bir yalancı” dedi. Obama ise buna karşılık, “Sen ondan bıktın, bense onunla her gün görüşmek zorundayım” yanıtını verdi. Konuşmaya “kulak misafiri” olan gazeteciler şaşkınlıklarını gizleyemezken, Sarkozy’nin basın ofisinin ricası ve aralarında yaptıkları toplantı sonrasında diyaloğun gizli tutulmasına karar verdiler. Fakat Fransız haber sitesi ‘Arret sur Image’ dün yaklaşık 6 gazetecinin şahit olduğu diyaloğu sitesine taşıdı. Bunun üzerine uluslararası haber ajansları toplantıyı takip eden muhabirleriyle bağlantıya geçtiklerinde, iddianın doğru olduğunu öğrendiler.





Olayın ortaya çıkmasının ardından hem Elysee, hem Beyaz Saray, hem de Netanyahu’nun ofisi hiçbir açıklamada bulunmadı. İsrailli bir milletvekili duyduklarının kendisini utandırdığını, Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.





Netanyahu da yakalanmıştı





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen yıl temmuz ayında ABD ziyaretinden yalnızca üç hafta sonra ortaya çıkan video ile benzer bir skandalın ortasında kalmıştı. 2001 yılında kaydedilen görüntülerde terör mağduru ailelerle sohbet eden Netanyahu, kameraların açık olduğunu fark etmeyince, Filistin sorununu çözmenin tek yolunun “Filistin’e saldırı düzenlemek olduğunu” söylüyor. Yanındakiler “ABD bu işe ne der?” diye sorunca da “Ben Amerika’nın ne olduğunu biliyorum. Amerika kolaylıkla istediğiniz yönde hareket ettirebileceğiniz bir şey. [İnsanın] yoluna çıkmazlar” diyor.