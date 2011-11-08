Sarkozy: Netanyahu bir yalancı

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Cannes'da düzenlenen G-20 zirvesinde ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı ikili görüşmede, İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu'yu ''yalancılıkla''suçladığı iddia edildi.



Fransız basınında yer alan haberlerde, Sarkozy'nin Obama'ya, Netenyahu için ''O yalancı, ona tahammül edemiyorum'' şeklinde serzenişte bulunduğu Obama'nın da buna karşılık olarak, ''Sen bıktın ben ne yapayım, onunla her gün konuşmak zorundayım'' ifadesini kullandığı iddia edildi.



Medya analizlerine geniş yer veren ''Arrêt sur images'' internet haber sitesinde yer alan iddia, başta Fransız Haber Ajansı olmak üzere Fransız basınında geniş yer buldu.

Sarkozy'den Filistin sitemi



Yine aynı görüşmeyle ilgili haberde, Obama'nın, Fransa'nın Filistin'in UNESCO üyeliğine ''evet'' kararıyla ilgili olarak Sarkozy'nin kendisine daha önce haberdar etmemesi konusunda sitemde bulunduğu iddia edildi.



UNESCO'daki oylamada daha önce ''çekimser'' kalacağını açıklayan Fransa, son anda Filistin'in üyeliği için ''evet'' oyu kullanmıştı.



Oylamada hayır oyu kullanan ABD, Filistin'in üyeliği halinde UNESCO'ya yapacağı mali yardımları da askıya alacağı tehdidinde bulunmuştu.





