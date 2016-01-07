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Dünya

Sarkozy: Mülteci akını Schengen Anlaşması’nı geçersiz kıldı

Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olması bekleniyor

07 Ocak 2016 13:21

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşımı düzenleyen Schengen Anlaşması'nın "öldüğünü" ileri sürdü. Sarkozy, sınır güvenliği ve sorununun anlaşmayı tamamen geçersiz hale getirdiğini söyledi.

"Ortak bir göç politikası oluşturmadan birlik içinde sınırların kaldırılmasının garip bir fikir olduğunu" söyleyen Sarkozy, AB'nin mevcut yapısıyla devam edemeyeceğini de öne sürdü.

 

Hristiyanlık vurgusu

Cumhuriyetçilerin lideri Sarkozy, Avrupa Birliği için oluşturulması öngörülen ancak uygulamaya sokulamayan anayasa taslağında din vurgusu olmamasını da eleştirdi.

Sarkozy, Hristiyan kimliğinin Avrupa Anayasası'na geçirilmemiş olmasını "korkaklık" olarak değerlendirdi.

Resepsiyonda konuşan Anvers Belediye Başkanı ve sağcı Yeni Flaman İttifakı (N - VA) lideri Bart De Wever de, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikenin "radikal İslam" olduğunu savundu.

 

Yeniden aday olması bekleniyor

Fransa'daki Cumhuriyetçiler'in lideri Sarkozy'nin gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olması bekleniyor.

Anketler, Paris saldırıları sonrası zor günler yaşayan Sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande'ın düşüşte olduğunu gösteriyor.

Anketlere göre Sarkozy için, Elysee Sarayı'nı Hollande'dan geri alma konusunda umutlar artıyor.

Cumhuriyetçi lider bu nedenle mülteci sorunu ve AB yönetimine ilişkin eleştirilerin dozunu giderek artırıyor.

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