-SARKOZY, MUHALİFLERİN LİDERİYLE GÖRÜŞECEK PARİS (A.A) - 19.04.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya'daki Ulusal Konseyin Başkanı Mustafa Abdülcelil'i çarşamba günü kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, ''Libya'daki son durum ve bu ülkenin demokrasiye geçiş süreciyle ilgili gelişmelerin ele alınacağı'' bildirildi. Fransa ile birlikte şu ana kadar İtalya ve Katar, muhaliflerin kurduğu konseyi Libya'nın meşru temsilcisi olarak tanıyor. -NATO KOMUTA KONTROL SİSTEMLERİNİ VURDU NATO, uçaklarının dün gece Libya'da Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin komuta kontrol sistemlerini vurduğunu bildirdi. NATO operasyonunun komutanı Korgeneral Charles Bouchard, yaptığı yazılı açıklamada, NATO uçaklarının dün gece Kaddafi'nin Trablus'un 10 kilometre güneyindeki 32. tugayının karargahına ve iletişim alt yapılarına çok sayıda saldırı düzenlediğini belirtti. Açıklamada, "NATO, sivillere devam eden saldırılara katılan Kaddafi güçlerini zayıflatmak için operasyonunu sürdürecek" denildi. NATO uçaklarının sabah saatlerinde de Trablus ve Sirte'ye operasyonlar düzenlediği bildirilmişti. -İSPANYA, LİBYA OPERASYONU İÇİN BİR UÇAK DAHA GÖNDERİYOR İspanya Savunma Bakanı Carme Chacon, Meclis Savunma Komisyonunda yaptığı konuşmada, ek uçağa rağmen daha önce açıklanan masrafların ve azami 500 olarak öngörülen asker sayısının artırılmayacağını söyledi. İki aylık ek katılım süresiyle operasyonun İspanya'ya maliyetinin 43 milyon avro olacağını ifade eden Chacon, "destek sağlamalarına ve işbirliği yapmalarına rağmen Libya'da çözümün askeri operasyonlarda olmadığını, kalıcı barış için diplomatik ve siyasi yolların kullanılması gerektiğini" belirtti. İspanya, son uçak katkısıyla Libya operasyonunda 5 adet F-18, Boeing 301 Cessna tipi nakliye uçağı, bir gözetleme uçağı, bir firkateyn ve bir denizaltı ile yer alıyor. -MİSRATA'DAN ÜÇÜNCÜ TAHLİYE Uluslararası Göç Örgütü, Libya'nın Misrata kentinden üçüncü tahliye operasyonuna hazırlandığını açıkladı. Örgüt sözcüsü Jemini Pandya, İngiltere'nin yardım sözü sayesinde, bugün üçüncü tahliye operasyonunun yapılmasının mümkün olduğunu belirtti. Pandya, Misrata'da çok kötü koşullarda bulunan 5000 kişiden yaklaşık 1000'inin tahliye edilmesini sağlayacak üçüncü geminin bu akşam Bingazi limanından demir almasının beklendiğini kaydetti. İngiltere, Misrata kentinden insanların Uluslararası Göç Örgütünün gemileriyle tahliye edilmesine kaynak sağlayarak yardım edeceğini açıklamıştı.