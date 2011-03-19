Sarkozy: Müdahaleyi bugün gerçekleştireceğiz

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Libya'ya müdahaleyi bugün gerçekleştireceklerini açıkladı. 22 lider, Libya'daki durumun görüşmek üzere Paris'te toplandı.



Kaddafi sözünde durmadı, Bingazi'yi bombaladı









Zirvede ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, İngiltere Başbakanı David Cameron, Kanada Başbakanı Stephen Harper, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir El Tani, BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun, Almanya Başbakanı Angela Merkel, ile Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları bulunuyordu.

Toplantının ardından Sarkozy basın mensuplarına Libya'ya karşı harekete geçeceklerini açıkladı.

Sarkozy, "ABD ve diğer güçlerle birlikte BM Güvenlik Konseyi’nin 1973 sayılı kararı uygulamaya karar verdik. Libya’daki durumu durdurmak için özellikle askeri çözümler için harekete geçtik.

Amacımız Albay Kaddafi tarafından Bingazi’ye yapılan saldırıları durdurmaktır. Fransa uçakları gerekli durum için hazır beklemektedir. ABD ve bazı Arap ülkelerle bu konu üzerine konuştuk.

Son günlerde sivil halka yaptığı saldırılar, Kaddafi’ye yaptığımız uyarılara rağmen devam etti. Arap ülkelerinin demokrasi isteği bir umut ışığı oldu.

Arap ülkelerinin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Bir ulusun nasıl yönetilmek istediği bile tehlike oluyor. Libyalıların nasıl yönetilmek istediği Libyalılara aittir. Biz onlara hiçbir şey dayatmayacağız.

Bugün Libya’ya müdahaleyi gerçekleştireceğiz. Tabii Arap ortaklarımzıla birlikte, kendi halkını öldüren bir insana karşı bunu yapacağız. Libya halkının kendi kararlarını vermesi için bunu yapıyoruz.

Kaddafi uluslararası toplumun çağrılarına yanıt verir ve saldırganlıkları durdurursa, bu saldırılar durur. Tüm samimiyetimle bunu söylüyorum.Bu yükümlülüğü ABD ve Arap ortaklarımızla yapacağız" dedi.



İtalya sadece üs veriyor

İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi ise şu an için sadece kendi üslerinin kullanılabileceğini, gerektiği zaman uçaklarının da operasyona katılacağını söyledi.



Bingazi'de çatışmalar







Libya yönetiminin ilan ettiği ateşkesin ardından Bingazi kentinde bugün çatışmalar çıktı.

Önce Bingazi'nin batısındaki banliyölere giren Kaddafi güçleri, kent merkezine ağır topçu ateşi açtı. Kaddafi ordusu daha sonra kente sahilden ve güneyden saldırmaya başladı.

Kentin kuzeydoğusundan kaçanlar, Tobruk ve Mısır'a giden yola çıkmadan önce benzin istasyonları ve fırınların önünde kuyruk oluşturdu.

Öte yandan, Kaddafi güçlerine ait bir uçak da muhalif güçlerinin açtığı ateş sonucu düştü.

Kaddafi'ye bağlı güçlere mensup keskin nişancıların Misrata kentinde açtıkları ateş sonucu 2 kişi öldü.



Hükümet yalanladı

Hükümet yetkilileri muhalif güçlere saldırı düzenledikleri haberlerini yalanlıyor ve hükümetin tek taraflı olarak ilan ettiği ateşkese uyduklarını öne sürüyor.

Misrata'ya ilişkin haberler, başkent Trablus'daki yetkililerin gazetecilere kente giriş izin vermemeleri nedeniyle teyit edilemiyor.



Savaş uçakları Libya semalarında

Zirve sürerken Fransız ve Kanada’ya ait savaş uçakları Libya semaları üzerinde keşif uçuşu yaptı.

Uçakların yaptıkları uçuş esnasında hiçbir zorlukla karşılaşmadıkları bildirildi.



Kaddafi: Pişman olursunuz!

Libya lideri Muammer Kaddafi, Başkent Trablus'ta sözcüsü aracılığıyla açıklama yaptı.

Kaddafi, ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İngiltere Başbakanı David Cameron'a mesaj yolladı.

Uçuş yasağı getiren kararın ihlal edildiğini savunan Kaddafi, "Libyalılar ülkeleri için ölmeye hazır" dedi.

Kaddafi, şöyle konuştu: "Libya'ya müdahaleden pişman olursunuz. Libya sizin değil, Libyalılarındır."



Obama'ya sordu

Muhaliflerin elindeki bölgelere askeri saldırıyı sonuna kadar müdafaa eden Kaddafi, Obama'ya, "bazılarının silahla ABD kentlerini ele geçirdiklerini görseydiniz ne yapardınız?" diye sordu.

BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da uçuşa yasak bölge uygulanmasına yetki veren kararının ardından Libya yönetimi, ülkede tek taraflı ateşkes ilan edildiği duyurulmuştu.