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Ekonomi

Sarkozy, Merkel'den veto yedi BRÜKSEL (A.A)

17 Kasım 2011 19:35

-Sarkozy, Merkel'den veto yedi BRÜKSEL (A.A) - 17.11.2011 - Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin aşılması için Avrupa Merkez Bankası'nın para basma matbaalarını çalıştırmak isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya engeline takıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de yaptığı açıklamada, para basarak krizden çıkmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, ''Eğer politikacılar Avrupa Merkez Bankasının avronun zayıflığı sorununa çözüm getireceğini düşünüyorlarsa, olmayacak duaya amin diyorlar'' ifadesini kullandı. Borç krizine sadece siyasi çözüm bulunabileceğini kaydeden Merkel, bütçe açığı veren ülkelerden harcamaları kısmalarını istedi. Fransa'nın bütçe açığı alarm vermesine rağmen gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerine dek ciddi kemer sıkma önlemlerine başvurmayı düşünmeyen Sarkozy, ABD ve İngiltere örneklerinde olduğu gibi Avrupa Merkez Bankasının para musluklarını sonuna kadar açmasını talep ediyordu.

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