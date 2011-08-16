Sarkozy Merkel zirvesinden mucize çıkar mı?

T24- Dünya ekonomi piyasası Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin bugün Paris’teki buluşmasına kilitlendi. Yatırımcılar, iki liderden euro bölgesindeki borç sorunu çözmelerine yönelik mesaj beklerken görüşme öncesi açıklanan veriler Almanya ekonomisinde büyümenin durma noktasına geldiğini gösteriyor.





BBC’nin haberine göre, Almanya'da nisan ve haziran ayları arasında ekonomik büyümenin keskin bir düşüş yaşadığını gösteren rakamların açıklanmasıyla birlikte Avrupa borsaları da kayıplar verdi. Yeni açıklanan rakamlar yılın ikinci çeyreğinde Alman ekonomisinin neredeyse tamamen durduğuna işaret ediyor.



Yüzde 0.1 olarak kaydedilen büyüme, ekonomistlerin tahmin ettiği yüzde 0.5 oranının çok daha altında gerçekleşti. Bunun yanısıra, Almanya'da yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.5 olarak gerçekleştiği açıklanan büyümenin de uzmanlar tarafından tekrar gözden geçirildikten sonra aslında yüzde 1.3'e çekilmesi gerektiği bildirildi. Euro bölgesinde toplam ekonominin yüzde 30'unu temsil eden Almanya'da büyüme rakamlarının düşmesi, Avrupa'nın diğer başkentlerini de kaygılandıran bir durum.



Geçen hafta da Fransa'nın ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0'da kalarak hiç büyümediği ortaya çıkmıştı.



Türkiye saatiyle 17:00'de Paris'te bir araya gelecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ikili görüşmesinde ekonomik kriz baş gündem maddesi olacak. İki lider, euro bölgesindeki borç krizinin İtalya ve İspanya'ya da sıçraması tehlikesine karşı önlemleri görüşmeyi planlıyor. İspanya'da bugün açıklanan rakamlar, ilk çeyrekte yüzde 0.3 olarak kayıtlara geçen büyüme oranının ikinci çeyrekte yüzde 0.2'ye gerilediğini gösteriyor.



Frankfurt borsası, Alman ekonomisinin önemli ölçüde yavaşladığını gösteren rakamlar karşısında sabah seansında yüzde 1.9 değer kaybederken, Fransa'da borsanın kaybı yüzde 1.4, Londra'da ise yüzde 1.1 civarında oldu. Alman istatistik bürosu Destatis, ikinci çeyrekte ihracatın arttığını, ancak ithalatta da yaşanan büyük orandaki yükselişin ''ekonomik büyümeye olumsuz etkisi olduğunu'' söylüyor.



Alman yetkililer, hanehalkı tüketim harcamalarındaki düşüşün de büyümeyi yavaşlattığına dikkat çekti.



Hem Almanya hem de Fransa tarafından Merkel ve Sarkozy’nin güçlü bir plan çıkaracağı yönündeki dedikoduları bastırma çabaları devam etse de her iki tarafta Avrupa’nın iki dev ülkesi arasındaki ilişkilerin güçlü olmasının, euro bölgesi ve kıta için hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Fransa Tüketici İlişkileri Bakanı Frederic Lefebvre, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, “Fransa ve Almanya işbirliği her zaman güçlü olmuştur ve iki ülke piyasaları sakinleştirmek adına kesin bir tavır takınacaktır” dedi.



Toplantıdan mükemmel bir hareket planının çıkmayacağını ima eden Fransız siyaset ekonomisti Alain Minc, Europe 1 radyosuna yaptığı değerlendirmede, “Sarkozy, dünya piyasalarını sakinleştirmek adına, şapkasından üç mükemmel tavşan çıkarmayacak” dedi.



Avrupa'da birçok uzman, kıtanın ekonomik sıkıntı içindeki ülkeleri için çözümü euro bölgesinde ortak kullanılacak tahviller çıkarmak olarak gösterse de, Almanya ve Fransa'dan yapılan açıklamalarda, bu seçeneceğin liderler tarafından göz ardı edildiği belirtilmişti.



Toplantıdan önce, Berlin ve Paris hükümetlerinden, zirvenin euro bölgesi ortak tahvili üzerine odaklanmayacağı belirtilmişti.



Yatırımcılar, iki liderden euro bölgesindeki borç sorunu çözmelerine yönelik mesaj beklerken, İspanya, bugünkü tahvil ihalesinde daha önceki satışlarına kıyasla daha düşük faiz oranıyla borçlandı.



Madrid hükümeti, Salı günkü tahvil ihalesinde 5.7 milyar euro borçlandı. İspanya’nın düşük faizle borçlanması, euro bölgesinde devam eden borç krizine karşı verilen en büyük sınavlardan biri olarak dikkat çekmişti.