Sarkozy masajla coşuyor

Fransa Cumhurbaşkanı’nın kıskandıran performansını özel bir masaj tekniğine borçlu olduğu öne sürüldü.
Günde
10 kişinin yapacağı bir iş yükünün altına giren, her sabah koşan,
geceleri geç saatlere kadar karaoke yapıp yine de eski top model eşini
memnun edecek bir performans sergileyebilen Fransa Cumhurbaşkanı
Nicolas Sarkozy’nin bu imrenilecek enerjiyi nereden bulduğunun sırrı
çözüldü.
Fransa’da yeni yayımlanan bir kitaba göre, hiperaktif Cumhurbaşkanı’nın
enerji kaynağı, kafein veya yapay uyarıcılar değil, usta bir elin
yaptığı basit masaj. Yazar Patrice Machuret’in iddiasına göre,
alternatif tıp gurusu Jean Paul Moureau, gizlice gerçekleştirdiği
seanslarda Sarkozy’ye masaj yaparak pozitif enerji veriyor. Bu olumlu
enerji dalgaları sayesinde 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı, gecelerini
neredeyse hiç uyumadan geçiriyor ve yoğun bir çalışma programına
uyabiliyor. Sarkozy geçen hafta Gazze krizi nedeniyle İsrail-Mısır ve
Lübnan arasında mekik dokumuştu.
Kitapta, Moureau’nun Sarkozy’ye 15 yıldan beri Elysee Sarayı’na yakın
bir yerdeki özel bir klinikte, özel bir teknikle masaj yaptığı
iddiasına yer verildi. Kitapta, Moureau’nun bu süre içinde Sarkozy ile
yakın dost olduğu ve Cumhurbaşkanı’na her konuda tavsiyelerde bulunduğu
da ileri sürüldü. Kendisini Picasso’ya benzeten 60 yaşındaki alternatif
tıp gurusu, uyguladığı tekniğin fiziksel ve ruhsal bir yöntem olduğunu
söyledi.