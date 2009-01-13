Sarkozy masajla coşuyor

Fransa Cumhurbaşkanı’nın kıskandıran performansını özel bir masaj tekniğine borçlu olduğu öne sürüldü.



Günde 10 kişinin yapacağı bir iş yükünün altına giren, her sabah koşan, geceleri geç saatlere kadar karaoke yapıp yine de eski top model eşini memnun edecek bir performans sergileyebilen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin bu imrenilecek enerjiyi nereden bulduğunun sırrı çözüldü.



Fransa’da yeni yayımlanan bir kitaba göre, hiperaktif Cumhurbaşkanı’nın enerji kaynağı, kafein veya yapay uyarıcılar değil, usta bir elin yaptığı basit masaj. Yazar Patrice Machuret’in iddiasına göre, alternatif tıp gurusu Jean Paul Moureau, gizlice gerçekleştirdiği seanslarda Sarkozy’ye masaj yaparak pozitif enerji veriyor. Bu olumlu enerji dalgaları sayesinde 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı, gecelerini neredeyse hiç uyumadan geçiriyor ve yoğun bir çalışma programına uyabiliyor. Sarkozy geçen hafta Gazze krizi nedeniyle İsrail-Mısır ve Lübnan arasında mekik dokumuştu.



Kitapta, Moureau’nun Sarkozy’ye 15 yıldan beri Elysee Sarayı’na yakın bir yerdeki özel bir klinikte, özel bir teknikle masaj yaptığı iddiasına yer verildi. Kitapta, Moureau’nun bu süre içinde Sarkozy ile yakın dost olduğu ve Cumhurbaşkanı’na her konuda tavsiyelerde bulunduğu da ileri sürüldü. Kendisini Picasso’ya benzeten 60 yaşındaki alternatif tıp gurusu, uyguladığı tekniğin fiziksel ve ruhsal bir yöntem olduğunu söyledi.