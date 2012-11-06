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Dünya

Sarkozy, mahkemeye ifade verecek

Sarkozy'nin geçen Cuma günü ifade vermek için çağrıldı

06 Kasım 2012 00:51

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılındaki seçim kampanyasında, kozmetik devi L'Oreal'in patronu Liliane Bettencourt'dan yasa dışı maddi kaynak aldığı yolundaki suçlamalarla ilgili olarak bu hafta içinde mahkemeye ifade verecek.

Europe 1 radyo kanalı, adli kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Sarkozy'nin söz konusu iddialara ilişkin bu hafta içinde Bordeaux mahkemesinde ifade vereceğini duyurdu.
 
Sarkozy'nin geçen Cuma günü ifade vermek için çağrıldığını belirten Europe 1, eski cumhurbaşkanının işleriyle ilgili mazeret göstermesi üzerine ifadenin bu hafta içinde alınacağını bildirdi.
 
2007 yılındaki seçim kampanyasının yasa dışı yollardan gelen mali kaynakla karşılandığı yolundaki iddiaları araştıran savcının talimatı doğrultusunda, Sarkozy'nin evi ve bürosu aranmıştı.
 
Sarkozy, daha önce yaptığı açıklamalarda, yasalarla belirlenen miktarın dışında L'Oreal grubundan mali destek almadığını iddia etmişti.
 
Fransız basını, Sarkozy'nin devrik Libya lideri Kaddafi'den de seçim kampanyası için mali destek aldığını ileri sürmüştü.

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