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Dünya

SARKOZY: LİBYA'YI BOMBALAYALIM PARİS (A.A)

11 Mart 2011 00:03

-SARKOZY: LİBYA'YI BOMBALAYALIM PARİS (A.A) - 10.03.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, parti üyeleriyle görüşmesinde, Libya'da hedefleri bombalama seçeneğini gündeme getirdiği belirtildi.  Sarkozy'nin UMP partisinden iki kaynak, Reuters'a açıklamalarında, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, parti üyeleriyle yaptığı görüşmede, Libya'daki durumla ilgili seçenekler arasında sınırlı, hedefe kilitlenen bombardımanın bulunduğunu söylediğini ifade etti. Nicolas Sarkozy'nin, ülkesindeki ayaklanmayı bastırmak için güç kullanan Libya lideri Muammer Kaddafi'yi durdurmak için bir an önce uluslararası eyleme geçilmesi konusunda baskı yaptığı biliniyor.

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