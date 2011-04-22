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Dünya

SARKOZY LİBYA'YI ZİYARET ETMEK İSTİYOR PARİS (A.A)

22 Nisan 2011 23:17

-SARKOZY LİBYA'YI ZİYARET ETMEK İSTİYOR PARİS (A.A) - 22.04.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Libya'da muhaliflerin kontrolündeki Bingazi'ye kısa bir ziyaret düzenlemek istediği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir yetkili, salı günü yapılan görüşmede, Libya'daki muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Konsey'in Başkanı Mustafa Abdülmecit'in, Sarkozy'yi Bingazi'ye davet ettiğini hatırlatarak, Sarkozy'nin de bu teklife sıcak baktığını bildirdi. Mayıs ayının ilk iki haftası içinde olması beklenen kısa ziyaretle ilgili hazırlıkların başladığını ifade eden aynı kaynak, Sarkozy'nin, bu ziyareti İngiltere Başbakanı David Cameron ile gerçekleştirmek istediğini söyledi. Fransa, İtalya ve Katar ile, Libya'daki muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Konseyi, bu ülkenin meşru temsilcisi olarak tanıyan ilk ülke olmuştu. Ayrıca Fransa'nın, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, yurt dışında dondurulan mal varlığının, bu ülkedeki muhaliflere verilmesinden yana olduğu bildirildi.

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