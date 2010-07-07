-SARKOZY KÖŞEYE SIKIŞTI PARİS (A.A) - 07.07.2010 - Fransa'daki kozmetik devi L'Oreal'in sahibi Liliane Bettancourt ile kızı arasında başlayan "servet kavgası" ve ardından meydana gelen zincirleme gelişmeler, iktidarı sarsmaya devam ediyor. Fransız siyasi gazetelerde bugün çıkan haber ve yorumlarda, iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin daha tatmin edici açıklamalar yapması istendi. Sarkozy'ye yakınlığıyla tanınan Le Figaro gazetesi, "Üç haftadır iktidara yönelik eleştiriler var. Sarkozy, kendisine yönelik güven krizini aşmak istiyorsa ortaya çıkıp iddialara yanıt vermeli" yorumunu yaptı. Sol eğilimli l'Humanite gazetesi, "İddialar çok ciddi ve vahim. İktidar bunu önemsiz diye geçiştiremez" ifadesini kullandı. La Tribune gazetesi, "Fransa'da iktidar, futbol milli takımı gibi kaptansız bir şekilde denizlerde yol alıyor. Sarkozy'nin çıkıp konuşmasını ve tepki göstermesini bekliyoruz" yorumunda bulundu. Aile içindeki "servet kavgasıyla" başlayan tartışmada, Fransa'nın en zengin kadını Liliane Betancourt'un vergi kaçırdığı ve buna bir dönem Bütçe Bakanlığı yapan, halen Çalışma Bakanı olan Eric Woerth'in, karısı bu şirkette çalıştığı için göz yumduğu yolundaki iddialar, geçen hafta ülkedeki siyasi gündemi belirlemişti. L'Oreal'in sahibinin eski muhasebecisi, patronunun 2007 yılında Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasına 150 bin avro nakit bağış yaptığını ve bu paranın iktidar partisinin "kasası" olarak bilinen Bakan Woerth'e teslim edildiğini iddia etmişti. Fransız Bakan, dün yaptığı açıklamayla bu iddiayı reddetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı da bir açıklama yaparak iddianın asılsız olduğunu bildirmişti. Muhalefetteki Sosyalist Parti, iş ve siyaset dünyası arasında "karşılıklı çıkar sağlandığı" yolundaki bu iddiaların araştırılması için yargıyı göreve çağırıyor. Sosyalist Parti temsilcileri, Woerth'ü "bulunduğu mevkiyi kötüye kullanarak ailesine çıkar sağladığı" gerekçesiyle eleştirirken, Sarkozy'yi de bakanı korumakla suçluyor. Woerth'ün, Liliane Bettancourt'un vergi kaçakçılığına göz yumduğu iddia ediliyor.