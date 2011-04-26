-SARKOZY KAN KAYBEDİYOR PARİS (A.A) - 26.04.2011 - Fransa'da düzenlenen son kamuoyu yoklamaları, Libya'da Muammer Kaddafi güçlerine yönelik hava saldırılarına öncülük eden Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin popülaritesinin düşmeye devam ettiğini ortaya koydu. Ifop tarafından düzenlenen ankete göre, Sarkozy gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde, muhalefetteki Sosyalist Parti'den kim aday olursa olsun, seçimin ikinci turunu açık farkla geride tamamlayacak. Sarkozy'nin ilk turda yüzde 20 ile 22,5 arasında oy alması bekleniyor. Sarkozy, 2007 yılında seçimleri kazandığında ilk turda yüzde 32 oranında oy almıştı. Anket sonucu, özellikle IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın Sosyalistlerin adayı olması halinde, Sarkozy'nin ikinci turda 22 puanlık oy farkıyla ağır bir hezimete uğrayacağını ortaya koydu.