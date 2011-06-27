-SARKOZY, KADDAFİ'YE YİNE ''GÖREVİ TERK ET'' ÇAĞRISI YAPTI PARİS (A.A) - 27.06.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye yine ''görevi terk et'' çağrısı yaptı. Sarkozy, Kaddafi'nin kendisinin de ülkesinde barışın tesisi için iktidarı bırakmasının gereklililiğinin farkında olduğunu söyledi. Paris'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarkozy, ''Kaddafi, barışın tesisi için ne yapması gerektiğini gerçekten iyi biliyor. 41 yıllık diktatörlükten sonra artık görevi bırakmanın ve Libyalıların demokratik bir şekilde kendi geleceklerini belirlemelerinin zamanı geldi'' diye konuştu. Fransa, Libya'ya yönelik NATO operasyonlarında İngiltere ile birlikte önemli rol oynayan ülkelerin başında geliyor.