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Dünya

Sarkozy: Kaddafi'nin oğluna inanmak alçaklık

Kaddafi rejiminin 2007 yılındaki seçim kampanyasına yardımda bulunduğu iddialarına Sarkozy "Kaddafi'nin oğlunun ve gizli servisinin iddialarını ciddiye almaları alçaklık" yanıtını verdi.

29 Nisan 2012 22:30

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin, 2007 yılındaki seçim kampanyasına destek verdiği yolundaki iddialara bugün sert tepki gösterdi.

 
''Canal plus'' televizyon kanalının konu ile ilgili sorusunu yanıtlayan Sarkozy, ''Gazetecilerin, Kaddafi'nin oğlunun ve gizli servisinin iddialarını ciddiye almaları alçaklık. Bana bu tür bir soru sorulması utanç verici'' dedi.
 
Fransa'da skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü internet haber sitesi Mediapart, 2006'da Muammer Kaddafi rejiminin, Nicolas Sarkozy'nin 2007'deki seçim kampanyasına "50 milyon avro mali yardım yapmayı" kabul ettiğini gösteren ve üst düzey bir Libyalı yöneticinin imzasının bulunduğu belgeyi yayımlamıştı.
 
Mediapart sitesi, bu belgeyi ülkede kaçak olarak yaşayan Libya'nın eski üst düzey yöneticilerinden sağladığını bildirmişti.
 
Kaddafi'nin Sarkozy'nin seçim kampanyasına para verdiği iddiasını, ilk kez geçen yıl Euronews televizyon kanalına konuşan Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi gündeme getirmişti. Seyfülislam Kaddafi, muhaliflere destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi eleştirerek, Sarkozy'nin seçim kampanyasında Libya'dan para aldığını ileri sürmüştü.
 
Seyfülislam Kaddafi, Sarkozy'nin 2007'deki seçim kampanyasını Libya'nın finanse ettiğini iddia etmiş ve Sarkozy'den bu parayı geri vermesini istemişti.

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