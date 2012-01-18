-Sarkozy istihdam planı açıkladı PARİS (A.A) - 18.01.2012 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, işsizliği düşürmek ve büyümeyi desteklemek için 430 milyon avroluk istihdam paketi açıkladı. Sarkozy, istihdamı artırmayı amaçlayan bir plan oluşturmak için sendika liderleri ve işadamlarıyla yaptığı toplantıdan sonra yaptığı konuşmada, toplantıda 430 milyon avroluk istihdam planı önerdiğini söyledi. İstihdamı artırma önlemlerinin, zorla ücretsiz izne ayırma, işsizlere eğitim verme ve gençleri işe almayı teşvik etmeyi kapsadığı belirtildi. Sarkozy hükümetinin, Nisan ve Mayıs aylarında iki turlu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden önce istihdam planını uygulamaya koyup koymayacağı açık değil. Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) Başkanı Bernard Thibault da toplantıdan sonra, istihdamı artırma önlemlerinin, ''mevcut istihdam durumunda gerçek etkisi olacağını'' sanmadığını söyledi. CFTC sendikası Başkanı Philippe Louis de, ''hanehalklarının bütçelerinin küçültülmesini görmeyi reddettiklerini'' ifade etti.