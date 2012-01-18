T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sarkozy istihdam planı açıkladı PARİS (A.A)

18 Ocak 2012 19:30

-Sarkozy istihdam planı açıkladı PARİS (A.A) - 18.01.2012 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, işsizliği düşürmek ve büyümeyi desteklemek için 430 milyon avroluk istihdam paketi açıkladı. Sarkozy, istihdamı artırmayı amaçlayan bir plan oluşturmak için sendika liderleri ve işadamlarıyla yaptığı toplantıdan sonra yaptığı konuşmada, toplantıda 430 milyon avroluk istihdam planı önerdiğini söyledi. İstihdamı artırma önlemlerinin, zorla ücretsiz izne ayırma, işsizlere eğitim verme ve gençleri işe almayı teşvik etmeyi kapsadığı belirtildi. Sarkozy hükümetinin, Nisan ve Mayıs aylarında iki turlu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden önce istihdam planını uygulamaya koyup koymayacağı açık değil. Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) Başkanı Bernard Thibault da toplantıdan sonra, istihdamı artırma önlemlerinin, ''mevcut istihdam durumunda gerçek etkisi olacağını'' sanmadığını söyledi. CFTC sendikası Başkanı Philippe Louis de, ''hanehalklarının bütçelerinin küçültülmesini görmeyi reddettiklerini'' ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24