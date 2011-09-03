T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sarkozy işsizliğe savaş açtı PARİS (A.A)

03 Eylül 2011 22:20

-Sarkozy işsizliğe savaş açtı PARİS (A.A) - 03.09.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ''Muammer Kaddafi ile nasıl savaştıysam, ülkedeki işsizlik sorununu çözmek için de dirençle savaşacağım'' dedi. Ülkenin doğusunda Vosges bölgesinde halka seslenen Sarkozy, Fransa birliklerinin Libya'da koalisyon güçlerine önderlik etmesi ile ülkede işsizlikle mücadele arasında paralellik kurdu. Direnç göstermeden hiç bir alanda başarı sağlamanın mümkün olmadığını belirten Sarkozy, işsizlik ve rekabet gücünün artırılması için hazırladığı politikaları da kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Sarkozy, son aylarda ekonomik rakamlardaki olumsuz tabloyu ise küresel ekonomik gelişmelere bağladı.  Fransa'da yaz tatilinin ardından, işçiler, hükümetin ''kemer sıkma'' politikasını protesto etmek için 11 Ekim Salı günü ülke genelinde genel greve gidecek. Fransa'da hükümet giderek artan bütçe açıklarını kapatmak için ekonomik alanda ''kemer sıkma'' politikası izleme yoluna gidiyor. Önce emeklilik yaşını yükselten hükümet, kamu çalışanların sayısını düşürmek ve vergileri artırmak için çalışıyor.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24