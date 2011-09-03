-Sarkozy işsizliğe savaş açtı PARİS (A.A) - 03.09.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ''Muammer Kaddafi ile nasıl savaştıysam, ülkedeki işsizlik sorununu çözmek için de dirençle savaşacağım'' dedi. Ülkenin doğusunda Vosges bölgesinde halka seslenen Sarkozy, Fransa birliklerinin Libya'da koalisyon güçlerine önderlik etmesi ile ülkede işsizlikle mücadele arasında paralellik kurdu. Direnç göstermeden hiç bir alanda başarı sağlamanın mümkün olmadığını belirten Sarkozy, işsizlik ve rekabet gücünün artırılması için hazırladığı politikaları da kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Sarkozy, son aylarda ekonomik rakamlardaki olumsuz tabloyu ise küresel ekonomik gelişmelere bağladı. Fransa'da yaz tatilinin ardından, işçiler, hükümetin ''kemer sıkma'' politikasını protesto etmek için 11 Ekim Salı günü ülke genelinde genel greve gidecek. Fransa'da hükümet giderek artan bütçe açıklarını kapatmak için ekonomik alanda ''kemer sıkma'' politikası izleme yoluna gidiyor. Önce emeklilik yaşını yükselten hükümet, kamu çalışanların sayısını düşürmek ve vergileri artırmak için çalışıyor.