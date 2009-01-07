Sarkozy: İsrail ve Filistin ateşkesi kabul etti

* Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İsrail ve Filistin yönetimlerinin, dün Mısır tarafından açıklanan ateşkes planını kabul ettiğini duyurdu.



* Ancak İsrail, bu açıklamadan çok kısa süre sonra "Sarkozy'nin duyurusuna rağmen ateşkes görüşmelerimiz hala sürmektedir" diyerek, henüz bir anlaşma olmadığını söyledi.



* Konuyla ilgili olarak, Filistin'in Mahmud Abbas önderliğindeki resmi hükümetini tanımayan ve İsrail'in Gazze'deki hedefi olan Hamas da benzer bir açıklama yaparak, değerlendirmelerin sürdüğünü kaydetti.



* Hamas ve İsrail'den net açıklamalar gelene kadar bu 'ateşkes'e de temkinli yaklaşmak gerekiyor



Sarkozy’nin ofisinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, Fransa-Mısır ortaklığında hazırlanan ve dün akşam Şarm El Şeyh’te Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından açıklanan ateşkes planının İsrail ve Filistin yönetimleri tarafından kabul edilmesinden memnuniyet duymaktadır” denildi. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Gazze’deki acının dinmesi için bu ateşkesin bir an önce yürürlüğe girmesini istediklerini söyledi.



İsrail, Hamas'ın roket saldırlarını gerekçe göstererek 27 Aralık’ta Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlatmış, daha sonra kara harekatına geçmişti. Bu saldırılar sırasında yaklaşık 680 kişi hayatını kaybetmişti.



Bölge ülkeleri ve Türkiye’nin tutumu



Önde gelen iki Sünni Arap ülkesi Mısır ve Suudi Arabistan, İsrail’in Gazze operasyonunun sorumlusu olarak Hamas’ı görüyor. Bu iki ülke, Hamas ile El Fetih arasında 2007 Mekke Anlaşması ile sağlanan uzlaşmanın yürümemesinden de, Kasım 2008’de İsrail-Hamas arasındaki ateşkesin uzatılması amacıyla Kahire’de düzenlenen zirvenin sabote edilmesinden de Hamas’ı sorumlu tutuyor.



Halen İsrail operasyonunun masaya yatırılacağı bir Arap zirvesinin yapılmasına taş koyan Mısır ve Suudi Arabistan, Hamas ile El Fetih arasındaki uzlaşma görüşmelerinin torpillenmesiyle ilgili olarak da Suriye’yi suçluyor.



Erdoğan'ın İran-Suriye-Hamas ekseni



Mısır, Hamas’ı ‘derhal ateşkes’i kabule zorlarken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen Türk diplomasisi, belirgin biçimde İran-Suriye-Hamas ekseni üzerine oturmuş durumda. Yani başta ABD olmak üzere Batı’nın neredeyse tamamen dışladığı bir eksen üzerine… Dolayısıyla Türkiye’nin Gazze’deki trajediyi durdurmakta etkili olması pek de fazla beklenmiyor.



Sarkozy arabuluculuğu seviyor



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, geçen ağustos ayında, Moskova’nın açıkladığı ateşkes tasarısını eline alıp Tiflis’e gitmiş ve bunu Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’ye kabul ettirerek, Güney Osetya krizinin ardından Rusya-Gürcistan ateşkesini sağlamıştı.



Sarkozy ve eşi Cecilia, 2007 yılında da, Libya’da çocuklara kasten AIDS bulaştırmakla suçlanan beş Bulgar hemşirenin serbest bırakılmasında arabuluculuk rolü üstlenmişti. 400’ü aşkın çocuğa HIV virüsü bulaştırmaktan idama mahkum olan ve 8 yıl boyunca hapiste tutulan beş Bulgar hemşire ile bir Filistin asıllı doktor, Sarkozy önderliğindeki AB girişimiyle serbest kalmıştı. Sarkozy, arabuluculuk faaliyetleri için Libya’ya gönderdiği eşi Cecilia için, "Cecilia çok dikkate değer bir iş başardı. Çok cesur ve samimiydi" demişti.

